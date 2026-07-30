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Lumea Animalelor· 1 min citire

Patru pui de urs orfani de la Sanctuarul Libearty Zărnești, transferați într-un parc natural din Franța

Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș

Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 09:16

Patru pui de urs orfani, salvați de Sanctuarul AMP Libearty din Zărnești după ce mama lor a fost ucisă, au plecat către Parcul Saint Croix din Franța, unde vor trăi într-un mediu natural, dedicat protecției animalelor și conservării biodiversității.

Sanctuarul AMP Libearty din Zărnești a anunțat un moment fără precedent pentru România: patru pui de urs orfani au fost transferați în Parcul Saint Croix din Franța, unde vor începe o nouă etapă a vieții lor.

Este vorba despre Alexandra, Anita, Chance și Thomas, puii de urs preluați din Slănic Moldova după ce au rămas fără mamă, aceasta fiind ucisă. De la salvarea lor, animalele au fost îngrijite în sanctuar, iar acum vor beneficia de un habitat natural într-un parc care promovează protejarea faunei sălbatice și educația pentru respectarea naturii.

Reprezentanții sanctuarului spun că despărțirea a fost una dificilă, însă sunt convinși că urșii vor avea parte de condiții excelente în noua lor casă.

„Îi așteaptă o viață frumoasă în mediul natural, la fel cum au avut și la sanctuar, dar ne-am despărțit de ei cu tristețe”, au transmis reprezentanții AMP Libearty într-o postare pe Facebook.

Transferul a fost pregătit împreună cu echipa Parcului Saint Croix, toate detaliile fiind stabilite astfel încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță pentru animale.

Reprezentanții sanctuarului consideră că acest transfer reprezintă un pas important pentru protejarea urșilor salvați din sălbăticie și un exemplu de colaborare internațională în domeniul conservării faunei.


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