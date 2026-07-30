Advertising
Advertising
Lumea Animalelor· 1 min citire
Patru pui de urs orfani de la Sanctuarul Libearty Zărnești, transferați într-un parc natural din Franța
Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș
Patru pui de urs orfani, salvați de Sanctuarul AMP Libearty din Zărnești după ce mama lor a fost ucisă, au plecat către Parcul Saint Croix din Franța, unde vor trăi într-un mediu natural, dedicat protecției animalelor și conservării biodiversității.
Citește și
- 10:13Ursul-șofer care i-a făcut să râdă pe trecători! A claxonat ore în șir și a ținut un cartier întreg treaz
- 19:02Lista animalelor pe care Uniunea Europeană le interzice. Unele sunt foarte populare ca animale de companie
- 14:14Jurnalist celebru, atacat de un urs la Băile Tușnad
- 21:38Urs mort pe stâlpul de electricitate. Imagini greu de privit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News