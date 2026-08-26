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Lumea Animalelor· 1 min citire

O mașină a fost atacată de ursoaică. Animalul a rupt bara din spate a mașinii

Urs

Urs

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 11:23
SursăRealitatea PLUS

Momente de panică pentru o familie! Mașina în care se aflau mai multe persoane a fost atacată de o ursoaică, totul după ce traficul rămăsese blocat din cauza faptului că șoferii circulau foarte încet ca să vadă animalele sălbatice de pe carosabil.

Mașină atacată de urs

Curiozitatea șoferilor i-a adus într-o situație periculoasă.

O ursoaică s-a apropiat de un autoturism și a rupt bara din spate a mașinii.

Puii acesteia se aflau la doar câțiva metri distanță, pe marginea drumului.

Reamintim că oprirea pentru a fotografia sau filma urșii, apropierea de animale și, mai ales, hrănirea acestora îi pot face să își piardă teama naturală față de oameni și să devină periculoși.

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