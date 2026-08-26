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Lumea Animalelor· 1 min citire
O mașină a fost atacată de ursoaică. Animalul a rupt bara din spate a mașinii
Urs
Publicat26 aug. 2026, 11:23
SursăRealitatea PLUS
Momente de panică pentru o familie! Mașina în care se aflau mai multe persoane a fost atacată de o ursoaică, totul după ce traficul rămăsese blocat din cauza faptului că șoferii circulau foarte încet ca să vadă animalele sălbatice de pe carosabil.
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