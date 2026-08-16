Cruzime extremă: O oaie a fost lovită cu mașina și apoi bătută de un șofer VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 10:08

Scena de o cruzime rară în parcarea unui complex rezidențial din Sibiu. Conducătorul unui automobil de teren a călcat intenționat o oaie dintr-o turmă rătăcită în zonă, coborând apoi din mașină pentru a agresa fizic animalul deja rănit.

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