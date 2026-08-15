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Fosta șefă a Casei de Pensii, despre blocajul adeverințelor de venit: "Legea a fost făcută greșit"

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 20:43
Actualizat15 aug. 2026, 20:45
SursăRealitatea PLUS

Fosta șefă a Casei Naționale de Pensii Doina Pârcălabu a vorbit, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, despre situația pensionarilor care nu își pot lua adeverințele de venituri nepermanente, cum ar fi sporurile, de la Arhive. Aceasta susține că legea a fost făcută greșit ținând cont de cât de greu le este românilor să intre în posesia documentelor care le pot majora pensiile.

"România a adoptat o legislație foarte detaliată, care ia în calcul toate veniturile realizate lună de lună pentru întreaga viață activă a unei persoane, în condițiile în care, iată, avem o situație privind arhivele care nu este una foarte bine pusă la punct. Și acum avem foarte, foarte multe cazuri în care vedeți că pensionarii invocă costurile suplimentare pe care trebuie să le suporte pentru obținerea acelor adeverințe.

Eu cred că greșeala a fost făcută atunci când am venit cu o legislație atât de complicată pentru o țară care a trecut de la un sistem de organizare a economiei la altul și în care evidențele nu au fost cele mai riguroase. S-a trecut de la sisteme de gestiune a bazelor de date pe un anumit tip de soft pe un alt soft, și atunci complicația înțeleg că de aici derivă: în momentul în care trebuie să convertească datele dintr-un sistem de baze de date în celălalt, și atunci complicația aici intervine", a declarat Doina Pârcălabu, fost președinte al Casei Naționale de Pensii.

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