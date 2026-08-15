Fosta șefă a Casei de Pensii, despre blocajul adeverințelor de venit: "Legea a fost făcută greșit"

Publicat 15 aug. 2026, 20:43 Actualizat 15 aug. 2026, 20:45 Sursă Realitatea PLUS

Fosta șefă a Casei Naționale de Pensii Doina Pârcălabu a vorbit, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, despre situația pensionarilor care nu își pot lua adeverințele de venituri nepermanente, cum ar fi sporurile, de la Arhive. Aceasta susține că legea a fost făcută greșit ținând cont de cât de greu le este românilor să intre în posesia documentelor care le pot majora pensiile.

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