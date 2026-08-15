Italia încheie misiunea NATO de Poliție Aeriană în România. Spania preia responsabilitatea

Misiunea Italiei la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu s-a încheiat, după o perioadă în care aeronavele Eurofighter au asigurat permanent serviciul de reacție rapidă al NATO. Detașamentul italian va fi înlocuit de militari spanioli, iar România intră într-o nouă etapă a misiunii aliate de apărare aeriană.
Pe durata misiunii, aeronavele Eurofighter și militarii italieni au asigurat permanent serviciul de luptă Quick Reaction Alert (QRA), destinat intervenției rapide în cazul unor posibile încălcări ale spațiului aerian al NATO, anunță Comandamentului Aerian Aliat într-un comunicat.
Detașamentul italian a acumulat aproximativ 300 de ore de zbor și a răspuns mai multor alerte de tip „Alpha Scramble”, care presupun decolarea rapidă a avioanelor de luptă în cadrul misiunilor de apărare aeriană.
Antrenamente alături de forțele române
Militarii italieni au participat și la misiuni NATO, inclusiv Neptune Strike 2026, precum și la antrenamente de sprijin aerian apropiat alături de forțele române.
Misiunea a inclus exerciții bilaterale și multinaționale cu avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Fetești, dar și cu elicoptere românești și sisteme aeriene fără pilot operate de la Baza Mihail Kogălniceanu. Italienii s-au antrenat, de asemenea, alături de detașamentul britanic de avioane Eurofighter Typhoon aflat în România.
Cooperarea a inclus și activități pentru protecția forței. Militarii italieni și cei români au desfășurat antrenamente pentru contracararea dronelor, cu scopul protejării personalului și infrastructurii critice.
Activitatea a fost integrată în operațiunea Eastern Sentry, lansată în septembrie 2025 pentru consolidarea supravegherii și apărării flancului estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
Spania preia misiunea de la Mihail Kogălniceanu
Odată cu plecarea detașamentului italian, responsabilitățile de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu vor fi preluate de Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole.
NATO subliniază că schimbarea nu reprezintă doar o rotație între două contingente aliate. Misiunea evoluează de la Air Policing, axată în principal pe supravegherea și protejarea integrității spațiului aerian, către un rol mai larg de Air Defence.
Potrivit Comandamentului Aerian Aliat, noua formulă urmărește o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat NATO de apărare aeriană și antirachetă.
Italia își menține prezența pe flancul estic
Italia își păstrează, în același timp, contribuția la securitatea flancului estic al NATO.
Patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari italieni sunt desfășurați la baza Šiauliai din Lituania, unde participă la protejarea spațiului aerian din regiunea baltică.