Italia încheie misiunea NATO de Poliție Aeriană în România. Spania preia responsabilitatea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 17:32

Misiunea Italiei la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu s-a încheiat, după o perioadă în care aeronavele Eurofighter au asigurat permanent serviciul de reacție rapidă al NATO. Detașamentul italian va fi înlocuit de militari spanioli, iar România intră într-o nouă etapă a misiunii aliate de apărare aeriană.

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