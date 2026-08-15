Drona descoperită în Plauru, Tulcea, distrusă prin detonare controlată. Este a doua dronă neutralizată, după cea din Munții Măcinului VIDEO

Publicat 15 aug. 2026, 15:32 Actualizat 15 aug. 2026, 15:35

Drona descoperită vineri, în zona localității Plauru, din județul Tulcea, a fost distrusă prin detonare controlată, în cursul zilei de sâmbătă. Ministerul Apărării Naționale anunță că operațiunea a fost desfășurată în condiții de siguranță de o echipă specializată.

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