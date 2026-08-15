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Drona descoperită în Plauru, Tulcea, distrusă prin detonare controlată. Este a doua dronă neutralizată, după cea din Munții Măcinului VIDEO

Dronă detonată/ Captură video

Dronă detonată/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 15:32
Actualizat15 aug. 2026, 15:35

Drona descoperită vineri, în zona localității Plauru, din județul Tulcea, a fost distrusă prin detonare controlată, în cursul zilei de sâmbătă. Ministerul Apărării Naționale anunță că operațiunea a fost desfășurată în condiții de siguranță de o echipă specializată.

Drona identificată în apropierea localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată sâmbătă, 15 august, printr-o detonare controlată. Operațiunea a fost efectuată de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale, în condiții de siguranță.

„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiţii de siguranţă, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale”, a anunţat MApN.

În aceeași zi, vineri, 14 august, o altă dronă a fost descoperită în nord-vestul județului Tulcea, într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

„Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul judeţului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune”, anunţau reprezentanţii MApN.

Ulterior, și această dronă a fost distrusă în condiții de siguranță, după evaluarea resturilor de către echipa specializată a Ministerului Apărării Naționale.

Cele două incidente au avut loc în contextul în care, în ultimele zile, autoritățile române au raportat mai multe descoperiri de resturi de drone în județul Tulcea.


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