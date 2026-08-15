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Procesiune spectaculoasă în Maramureș! Mii de oameni au refăcut traseul de pelerinaj de Adormirea Maicii Domnului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 12:30
Actualizat15 aug. 2026, 12:38
SursăRealitatea PLUS

Sunt momente pline de emoție la Mănăstirea Moisei din Maramureș. Zeci de mii de pelerini sunt așteptați la hramul Adormirii Maicii Domnului. Credincioșii vin din toate colțurile țării pentru a participa la slujbele dedicate sărbătorii de Sfânta Maria Mare.

Atmosferă plină de credință și emoție la Mănăstirea Moisei din Maramureș, unde zeci de mii de credincioși din toate colțurile țării s-au adunat pentru a sărbători Praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Oamenii au înfruntat drumul lung pentru a se ruga la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și pentru a lua parte la slujbele speciale dedicate Sfintei Maria Mare. În straie de sărbătoare, mulți dintre pelerini respectă tradiția străveche și refac pe jos traseele spre sfântul lăcaș, transformând curtea mănăstirii într-un spațiu al rugăciunii, speranței și comuniunii sufletești.

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