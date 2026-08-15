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Social· 1 min citire
Accidente în lanț pe șoselele României. Patru oameni și-au pierdut viața
Publicat15 aug. 2026, 06:38
Actualizat15 aug. 2026, 06:40
Accidente în lanț pe șoselele României. Un carnagiu a avut loc în Mureș, în urma căruia trei oameni și-au pierdut viața, printre care și un minor. În paralel, a avut loc un impact devastator pe Autostrada A0, lângă București. O mașină a fost prinsă între două TIR-uri, iar șoferul a murit pe loc.
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