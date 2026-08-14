Alertă de securitate: site-ul Apelor Române, folosit pentru un posibil atac de tip ClickFix

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 21:36

Site-ul oficial al Administrației Naționale „Apele Române” a afișat vineri seara o falsă verificare de securitate, care imită sistemul Cloudflare. Utilizatorii erau, astfel, îndemnați să urmeze anumite instrucțiuni și să execute comenzi pe calculator. Specialiștii avertizează că metoda poate fi folosită pentru instalarea unor programe periculoase.

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