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Alertă de securitate: site-ul Apelor Române, folosit pentru un posibil atac de tip ClickFix

Alertă securitate Apele Române

Alertă securitate Apele Române

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 21:36

Site-ul oficial al Administrației Naționale „Apele Române” a afișat vineri seara o falsă verificare de securitate, care imită sistemul Cloudflare. Utilizatorii erau, astfel, îndemnați să urmeze anumite instrucțiuni și să execute comenzi pe calculator. Specialiștii avertizează că metoda poate fi folosită pentru instalarea unor programe periculoase.

Atenție la mesajul care apare pe site!

La accesarea site-ului rowater.ro, unii utilizatori au întâlnit o pagină care arăta ca o verificare CAPTCHA, similară celor folosite de Cloudflare pentru a verifica dacă vizitatorul este o persoană reală. În realitate, pagina le cerea utilizatorilor să facă anumite operațiuni pe calculator. Aceste instrucțiuni nu trebuie urmate. Metoda este cunoscută sub numele de ClickFix și a fost folosită în mai multe atacuri informatice. Pe scurt, utilizatorul este păcălit să execute singur o comandă care poate instala un program malițios pe calculator.

Ce trebuie să facă utilizatorii

Cei care au intrat pe site, dar nu au urmat instrucțiunile și nu au executat nicio comandă, nu trebuie să intre în panică. Simpla apariție a paginii nu înseamnă automat că dispozitivul a fost infectat. În schimb, persoanele care au urmat pașii indicați de falsa verificare ar trebui să își verifice calculatorul și, până la clarificarea situației, să evite accesarea conturilor importante sau a informațiilor sensibile de pe acel dispozitiv.

Astfel de pagini pot apărea doar pentru anumite persoane sau doar în anumite momente, ceea ce face incidentul mai greu de observat.

Apele Române nu au confirmat amploarea incidentului

Site-ul oficial continua să fie accesibil, însă Apele Române nu au oferit până la acest moment o confirmare publică privind compromiterea site-ului sau amploarea incidentului.

Atacurile de tip ClickFix au fost semnalate și de Microsoft, CERT-EU și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Recomandarea principală este simplă: o pagină de internet nu ar trebui să vă ceară să deschideți PowerShell, fereastra „Run” sau să introduceți și să executați comenzi pentru a trece o verificare CAPTCHA.

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