Primăria Sectorului 3 își mută activitatea în Hala Laminor. Ce se schimbă pentru cetățeni începând de luni

Primăria Sectorului 3 începe mutarea activității în noul sediu din Hala Laminor, iar prima zonă care va deveni operațională este cea de self-service. Relocarea acesteia de la sediul din Calea Dudești se va face începând de luni, 17 august.
Pentru efectuarea transferului, zona de self-service va fi închisă vineri, 14 august. Spațiul va fi pregătit în weekend, astfel încât activitatea să poată fi reluată luni, la noua adresă din Bulevardul Basarabia nr. 256.
Zona de self-service se mută la Hala Laminor
Închiderea temporară de vineri este necesară pentru mutarea echipamentelor și amenajarea spațiului în care va funcționa zona de self-service la noul sediu.
Relocarea face parte din procesul prin care Primăria Sectorului 3 își transferă treptat activitatea către Hala Laminor.
Cetățenii vor putea folosi în continuare serviciile disponibile în această zonă. Aici există dispozitive și suport tehnic pentru depunerea și obținerea documentelor online, iar personalul îi poate ajuta pe cei care întâmpină dificultăți în utilizarea platformelor electronice ale Primăriei.
Tot în zona de self-service se află un birou pentru încheierea contractelor de salubritate.
De la noul sediu vor putea fi ridicate și autorizațiile de construire în format fizic.
Serviciile online nu vor fi afectate
Mutarea activității nu presupune întreruperea serviciilor electronice ale Primăriei Sectorului 3.
Pe durata tranziției, cetățenii vor putea depune și obține documente online prin portalul de servicii electronice și prin aplicația „Primăria Sectorului 3”.
Astfel, o parte dintre operațiuni poate fi realizată direct de acasă, fără ca oamenii să fie nevoiți să se deplaseze la sediul instituției.
Toate serviciile Primăriei, într-un singur loc
Odată cu mutarea în Hala Laminor, Primăria Sectorului 3 va avea, pentru prima dată în istoria instituției, toate serviciile reunite într-o singură locație.
Pentru cetățenii care se vor deplasa la noul sediu există însă un detaliu important privind accesul în clădire.
Intrarea destinată primăriei nu este cea principală a Halei Laminor, aflată în zona rondului de la Republica. Accesul se face prin partea de sud a clădirii.
La fața locului va exista o zonă de ghidaj și signalistică pentru orientare, astfel încât cetățenii să poată identifica mai ușor serviciile de care au nevoie.
Hala Laminor este lângă stația de metrou Republica
Noul sediu al Primăriei Sectorului 3 este amplasat chiar în apropierea stației de metrou Republica.
Zona este accesibilă și cu transportul public de suprafață. Una dintre liniile care deservesc această zonă este STB 640, care face legătura cu centrul orașului.