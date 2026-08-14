Primăria Sectorului 3 își mută activitatea în Hala Laminor. Ce se schimbă pentru cetățeni începând de luni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:22

Primăria Sectorului 3 începe mutarea activității în noul sediu din Hala Laminor, iar prima zonă care va deveni operațională este cea de self-service. Relocarea acesteia de la sediul din Calea Dudești se va face începând de luni, 17 august.

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