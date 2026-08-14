Oase umane, găsite în Bucegi. Ar putea fi ale tânărului britanic dispărut: reacția Salvamont Brașov

Publicat 14 aug. 2026, 19:30 Actualizat 14 aug. 2026, 19:31

Oase umane au fost descoperite în zona Valea Ciubotea din Munții Bucegi, iar primele indicii arată că acestea ar putea aparține tânărului britanic de 18 ani dispărut în noiembrie 2025, după ce s-a rătăcit pe munte. Identitatea victimei urmează să fie stabilită de autorități.

Distribuie articolul