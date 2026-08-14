Oase umane, găsite în Bucegi. Ar putea fi ale tânărului britanic dispărut: reacția Salvamont Brașov

Oase umane au fost descoperite în zona Valea Ciubotea din Munții Bucegi, iar primele indicii arată că acestea ar putea aparține tânărului britanic de 18 ani dispărut în noiembrie 2025, după ce s-a rătăcit pe munte. Identitatea victimei urmează să fie stabilită de autorități.
Doi ciobani au alertat autoritățile, vineri dimineață, după ce câinii lor au descoperit în Valea Ciubotea, din Munții Bucegi, resturi care păreau să provină de la un cadavru uman.
La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Bran și un tehnician criminalist de la Poliția Municipiului Codlea, pentru cercetări și pentru stabilirea circumstanțelor în care a survenit decesul.
„La fața locului s-au deplasat, de îndată, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Bran, împreună cu un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Codlea, pentru efectuarea cercetării la fața locului și pentru a stabili eventuale circumstanțe în care a survenit decesul. În urma verificărilor efectuate, asupra corpului persoanei decedate au fost găsite mai multe documente emise pe numele unui cetățean britanic, de sex masculin, în vârstă de 18 ani”, a transmis Poliția Brașov.
Primele indicii conduc către ipoteza că rămășițele aparțin tânărului britanic dat dispărut în luna noiembrie 2025, după ce s-a rătăcit în Munții Bucegi.
Filmul evenimentelor și reacția Salvamont Brașov
Salvamontiștii l-au căutat în repetate rânduri, inclusiv în perioada recentă. Zona în care se afla cadavrul era însă acoperită de gheață și zăpadă, ceea ce a făcut dificilă identificarea acestuia.
Salvamont Brașov precizează că, în seara dispariției, tânărului i s-a recomandat să se întoarcă spre Cabana Mălăiești.
„Tânărului i-a fost recomandat să se întoarcă în direcția Cabanei Mălăiești, fără ca în vreun moment să îi fie indicată deplasarea către Refugiul Țigănești, iar la momentul ultimei discuții telefonice, succesiunea coordonatelor disponibile indica faptul că acesta se afla pe traseul turistic marcat cu bandă galbenă, în zona Lacului Țigănești, și se deplasa în direcția Cabanei Mălăiești”, transmit oficialii Salvamont Brașov.
Potrivit acestora, salvatorii i-au confirmat tânărului că se afla pe traseul corect și i-au transmis inclusiv un track al traseului pentru a-l ajuta să se orienteze.
„Ce s-a întâmplat ulterior acestei ultime comunicări nu poate fi stabilit, în acest moment. Din acest motiv, nu dorim să formulăm presupuneri cu privire la deplasarea ulterioară a tânărului sau la circumstanțele care au condus la producerea tragediei. Aceste aspecte urmează să fie clarificate de instituțiile competente, în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare”, mai precizează Salvamont Brașov.
Salvatorii montani spun că au continuat să acorde atenție cazului și au efectuat în mod repetat căutări și verificări în zone noi, în funcție de condițiile din teren și de informațiile disponibile. În seara dispariției, salvamontiștii au ajuns în aproximativ 40 de minute în zona indicată de coordonatele disponibile, însă tânărul nu a fost găsit. În ziua următoare, a fost descoperit un rucsac în apropierea primului set de coordonate.
Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a identității persoanei decedate și a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.