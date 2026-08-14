Autobuzele revin pe străzile din Alba Iulia, după două luni de blocaj. Cât va plăti municipalitatea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:35

Transportul public local din Alba Iulia va fi reluat de luni, după aproape două luni de la sistarea serviciului. Primăria și operatorul privat au ajuns la un acord privind plata compensațiilor, municipalitatea urmând să achite până la 2,7 milioane de lei pe lună pentru transportul public. În același timp, litigiile dintre cele două părți privind datoriile restante continuă în instanță.

Distribuie articolul