Autobuzele revin pe străzile din Alba Iulia, după două luni de blocaj. Cât va plăti municipalitatea

Transportul public local din Alba Iulia va fi reluat de luni, după aproape două luni de la sistarea serviciului. Primăria și operatorul privat au ajuns la un acord privind plata compensațiilor, municipalitatea urmând să achite până la 2,7 milioane de lei pe lună pentru transportul public. În același timp, litigiile dintre cele două părți privind datoriile restante continuă în instanță.
Autobuzele revin pe trasee din 17 august
Transportul public local din Alba Iulia, oprit începând cu 17 iunie, va fi reluat de luni, după ce Primăria și operatorul privat au ajuns la un acord pentru continuarea serviciului. Anunțul a fost făcut vineri seară de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, într-o postare pe Facebook.
„De luni, autobuzele revin pe trasee în municipiul Alba Iulia. După multe discuții și negocieri, primăria și societatea privată de transport au ajuns la un acord pentru reluarea serviciului”, a transmis edilul.
Acordul prevede semnarea unei convenții de plată prin care municipalitatea se angajează să achite lunar compensațiile pentru perioada august-decembrie, iar operatorul privat să reia și să desfășoare serviciul fără disfuncționalități.
Cât va plăti Primăria pentru transportul public
Potrivit primarului, municipalitatea va plăti 2 milioane de lei pe lună în august și septembrie, iar în ultimele trei luni ale anului suma va crește la 2,7 milioane de lei lunar.
„Sunt sumele prognozate de colegii mei pentru susținerea acestui serviciu esențial pentru cetățenii municipiului”, a explicat Gabriel Pleșa.
Reluarea transportului public vine după o perioadă în care mii de locuitori ai municipiului au fost nevoiți să găsească alternative pentru deplasarea prin oraș.
Datoriile de milioane de lei rămân în litigiu
Acordul privind reluarea transportului nu înseamnă însă și încheierea conflictului dintre Primăria Alba Iulia și operatorul privat. Gabriel Pleșa a precizat că litigiile dintre municipalitate și societatea de transport continuă în instanță, acestea vizând facturi pe care Primăria susține că le-a refuzat la plată „din motive obiective”.
De cealaltă parte, Societatea de Transport Public (STP) susține că Primăria Alba Iulia are către companie o datorie totală de peste 14 milioane de lei. Din această sumă, aproape 9 milioane de lei ar reprezenta prestații aferente anului 2025, neachitate și aflate în două procese pe rolul Tribunalului Alba, iar peste 5 milioane de lei ar fi prestații aferente anului 2026.
STP: Neplata compensațiilor a dus la blocajul financiar
Operatorul de transport susține că sumele restante reprezintă compensații pentru servicii efectiv prestate și recepționate. Potrivit STP, neîncasarea acestor bani pe parcursul a doi ani consecutivi a dus la blocajul financiar al societății și la imposibilitatea de a achita la timp salariile angajaților.
Problemele financiare au culminat în luna iunie, când angajații STP au oprit lucrul, nemulțumiți că nu își mai primiseră salariile de trei luni. În consecință, transportul public local din Alba Iulia a fost sistat începând cu 17 iunie.
Primăria pregătește propriul operator de transport
În paralel cu acordul încheiat pentru reluarea serviciului, Primăria Alba Iulia pregătește o soluție pe termen lung. Municipalitatea continuă demersurile pentru înființarea și operaționalizarea propriei societăți de transport, care ar urma să fie funcțională după încheierea contractului cu operatorul privat, în ianuarie 2027.
Primăria și STP au însă în continuare poziții diferite în ceea ce privește sumele datorate. În iunie, municipalitatea transmitea că „este la zi cu plata facturilor care se încadrează în cuantumurile aprobate prin bugetul local pentru serviciul de transport public”.
Reluarea curselor de luni rezolvă, cel puțin temporar, problema transportului public pentru locuitorii din Alba Iulia, însă disputa financiară dintre municipalitate și operatorul privat rămâne deschisă și urmează să fie tranșată în instanță.