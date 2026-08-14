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Reghin, terorizat de o gașcă de minori pe biciclete. Atacă oamenii pentru like-uri: imagini șocante

Copii care terorizează locuitorii din Reghin/ Captură video

Copii care terorizează locuitorii din Reghin/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 16:45
SursăRealitatea PLUS

Orașul Reghin este terorizat de un gașcă de minori pe biciclete. Celebri pe youtube pentru filmulețele lor, aceștia atacă oameni pentru vizualizări și like-uri. După ce au fost amendați de Poliție, în mediul online s-au publicat imagini trunchiate, prin intermediul cărora se plâng că nu sunt lăsați să se joace. Oamenii s-au revoltat și au sărit în apărarea lor, fără să cunoască adevărul din spatele imaginilor. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Pentru like-uri și vizualizări, grupul de copii se filmează în timp terorizează localnicii din Reghin.

Într-unul dintre cele mai grave cazuri, un adolescent de 17 ani a aruncat capacul unei pubele spre un bărbat aflat pe o bancă și l-a lovit în cap. Momentul a fost filmat și publicat ulterior pe internet. Polițiștii au intervenit și au aplicat sancțiuni, după ce au primit mai multe sesizări de la localnici.

În ciuda acestor detalii halucinante, în mediul online au apărut numeroase mesaje de susținere pentru minori, inclusiv un videoclip trunchiat care scoate scenele din context.

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