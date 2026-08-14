Reghin, terorizat de o gașcă de minori pe biciclete. Atacă oamenii pentru like-uri: imagini șocante

Publicat 14 aug. 2026, 16:45 Sursă Realitatea PLUS

Orașul Reghin este terorizat de un gașcă de minori pe biciclete. Celebri pe youtube pentru filmulețele lor, aceștia atacă oameni pentru vizualizări și like-uri. După ce au fost amendați de Poliție, în mediul online s-au publicat imagini trunchiate, prin intermediul cărora se plâng că nu sunt lăsați să se joace. Oamenii s-au revoltat și au sărit în apărarea lor, fără să cunoască adevărul din spatele imaginilor. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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