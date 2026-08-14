Ziua Marinei Române 2026. Programul complet al manifestărilor din Constanța și din țară

Ziua Marinei Române este sărbătorită, în fiecare an, pe 15 august, prin manifestări dedicate tradițiilor și valorilor Forțelor Navale Române. În 2026, evenimentele vor avea loc în mai multe orașe din țară, iar Constanța va fi, și de această dată, centrul principal al festivităților. Publicul este așteptat să participe la ceremonii militare și religioase, demonstrații navale și aeriene, parade, concerte și spectacole, într-un program care se va desfășura pe parcursul întregii zile.
Peste 3.500 de militari participă la manifestările de Ziua Marinei, la Constanța
La Constanța, principalele manifestări vor începe la ora 10:00, pe faleza orașului și în zona maritimă din fața Comandamentului Flotei. Peste 3.500 de militari români și străini vor participa la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional „Forțele Navale Române 26.10”.
Publicul va putea urmări demonstrații desfășurate cu peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare amfibii blindate și cinci piese de artilerie. Printre scenariile prezentate se numără acțiuni de luptă împotriva minelor, respingerea unui atac aerian, căutarea și atacarea unui submarin, operațiuni de salvare pe mare și contracararea unui desant maritim.
Programul va include și momentele tradiționale ale Zilei Marinei, precum sosirea Zeului Neptun și jocurile marinărești.
Două nave, prezente în premieră la manifestările din Constanța
Ediția din acest an aduce o premieră pentru publicul constănțean. La evenimente vor participa pentru prima dată corveta 261 „Contraamiral August Roman” și vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, două nave intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române.
Corveta „Contraamiral August Roman” va avea și misiunea de a executa salutul naval care va marca deschiderea exercițiului.
Manifestările vor continua și seara. De la ora 20:00, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert, urmat de retragerea cu torțe a marinarilor militari, pe traseul Cazino – Piața Ovidiu – faleza din fața Comandamentului Flotei.
Seara se va încheia cu un spectacol de lumini și lasere, programat între 21:30 și 22:00 pe digul de nord al Portului Tomis, cu sprijinul Primăriei Constanța.
Ziua Marinei, sărbătorită și în București
În Capitală, manifestările vor avea loc la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”, în zona debarcaderului.
Între orele 09:00 și 10:00 este programată o ceremonie militară și religioasă, la care va participa personalul Statului Major al Forțelor Navale. Evenimentul va fi dedicat eroilor marinari, precum și celor care și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea pe mare și pe Dunăre.
Manifestări în Mangalia și orașele de pe Dunăre
La Mangalia, programul din 15 august va începe la ora 10:00 cu un exercițiu demonstrativ la care vor participa structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate. În perioada 13-15 august sunt programate și concerte ale Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Totodată, pe 15 și 16 august se va desfășura turneul de șah rapid „Romanian Navy Day Cup”.
La Brăila, manifestările vor avea loc pe faleza Dunării, între orele 10:00 și 12:30. Programul va cuprinde ceremonia militară și demonstrații de instruire navală. Seara, marinarii militari vor participa la retragerea cu torțe, în zona Prefecturii.
La Tulcea, demonstrațiile fluviale vor începe la ora 10:00 și vor putea fi urmărite de pe faleza Dunării.
În Galați, evenimentele vor începe la ora 17:00 și vor include o ceremonie militară și religioasă, exerciții demonstrative și parada navelor.
Astfel, Ziua Marinei Române 2026 va fi marcată în mai multe zone ale țării, de la Constanța și Mangalia până la orașele dunărene și București. Programul din 15 august le oferă spectatorilor ocazia de a urmări ceremonii militare, demonstrații navale și aeriene, exerciții tactice, parade și momente inspirate din tradițiile marinarilor români.