Ziua Marinei Române 2026. Programul complet al manifestărilor din Constanța și din țară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 11:28

Ziua Marinei Române este sărbătorită, în fiecare an, pe 15 august, prin manifestări dedicate tradițiilor și valorilor Forțelor Navale Române. În 2026, evenimentele vor avea loc în mai multe orașe din țară, iar Constanța va fi, și de această dată, centrul principal al festivităților. Publicul este așteptat să participe la ceremonii militare și religioase, demonstrații navale și aeriene, parade, concerte și spectacole, într-un program care se va desfășura pe parcursul întregii zile.

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