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Mare atenție, șoferi! Restricții de tonaj pe mai multe tronsoane de drumuri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 08:37

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat, vineri dimineață, că, în perioada 14–17 august, va fi restricționată circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, pe mai multe tronsoane de drumuri.

Restricții de circurlație pe A2 și DN 7

Pe Autostrada A2, pe sensul București – Constanța, vor fi instituite restricții în zilele de 14 august, între orele 12:00 și 22:00, și 15 august, între 06:00 și 22:00. Pe sensul Constanța – București, restricțiile se aplică pe 14 august, între 16:00 și 22:00, în zilele de 15 și 16 august, între 06:00 și 22:00, precum și pe 17 august, între 12:00 și 22:00.

Pe DN 7, între Pitești și Veștem, restricțiile vor fi valabile pe ambele sensuri pe 14 august, între 18:00 și 22:00, și pe 15 și 16 august, între 06:00 și 22:00.

Restricții și pe DN 22C și DN 39

Pe DN 22C, între Murfatlar și Cernavodă, restricțiile vor fi instituite doar pe sensul Murfatlar – Cernavodă, pe 16 august, între 06:00 și 22:00. De asemenea, pe DN 39, între Agigea și Mangalia, circulația va fi restricționată pe ambele sensuri pe 14 august, între 16:00 și 22:00, și pe 15 și 16 august, între 06:00 și 22:00.

Măsurile au fost dispuse pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, în contextul intensificării circulației în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când numeroși turiști se îndreaptă spre litoral și stațiunile montane.

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