Mare atenție, șoferi! Restricții de tonaj pe mai multe tronsoane de drumuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 08:37

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat, vineri dimineață, că, în perioada 14–17 august, va fi restricționată circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, pe mai multe tronsoane de drumuri.

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