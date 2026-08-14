Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Mare atenție, șoferi! Restricții de tonaj pe mai multe tronsoane de drumuri
FOTO: Arhivă
Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat, vineri dimineață, că, în perioada 14–17 august, va fi restricționată circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, pe mai multe tronsoane de drumuri.
Citește și
- 08:31 Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap.Care este suma acordată și unde poate fi folosit în 2026
- 07:38Casele de pensii, asaltate de cereri pentru restituirea CASS plătit la sume mai mari de 3.000 de lei
- 06:58Șoferul care a provocat accident din Brașov, soldat cu 2 morți: Nu merit să fiu tratat
- 23:22Lucrările la lotul Joseni-Ditrău al autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț încep pe 17 august. CNIR a avizat Proiectul Tehnic de Execuție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News