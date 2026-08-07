Noul sistem TollRo și Rovinieta, implementate de la 31 august. Când încep șoferii să plătească tarifele

CNAIR a clarificat calendarul pentru introducerea noului sistem electronic de tarifare rutieră: infrastructura STRR și TollRo trebuie să fie gata până la finalul lunii august, însă șoferii vor plăti efectiv noile tarife începând din 1 octombrie 2026.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), inclusiv sistemul TollRo, va fi implementat până la 31 august 2026. Aplicarea efectivă a tarifelor va începe însă la 1 octombrie 2026.
Sistemele STRR și TollRo, funcționale de la 31 august
Potrivit unui comunicat transmis vineri de CNAIR, implementarea STRR, realizată prin domeniul SETRE România, și a sistemului TollRo intră în vigoare de la 31 august 2026, în baza Legii nr. 170/2026, coroborată cu prevederile Legii nr. 226/2023.
TollRo se va aplica vehiculelor înmatriculate care circulă pe domeniul SETRE România și sunt destinate transportului de marfă, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful va fi colectat prin STRR, iar vehiculele de transport mixt vor fi tratate, din perspectiva aplicării TollRo, ca vehicule de transport marfă.
Rovinieta și TollRo vor fi taxate efectiv din 1 octombrie
CNAIR precizează că funcționarea tehnică a sistemelor de la finalul lunii august nu înseamnă și începerea imediată a taxării. Conform art. 29 alin. 1 din Legea nr. 226/2023, aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR începe la 1 octombrie 2026.
Astfel, data de 31 august 2026 reprezintă termenul-limită pentru punerea în funcțiune a infrastructurii și platformelor informatice STRR și TollRo, în timp ce de la 1 octombrie 2026 vor fi percepute efectiv tarifele.
CNAIR mai arată că interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele de taxare electronică din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin Serviciul European de Taxare Rutieră (SETRE), ar urma să devină operațională de la 15 ianuarie 2027. Măsura este prevăzută de Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, și va permite integrarea sistemului românesc în rețeaua europeană de taxare rutieră.