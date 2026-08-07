Noul sistem TollRo și Rovinieta, implementate de la 31 august. Când încep șoferii să plătească tarifele

Publicat 7 aug. 2026, 10:11 Actualizat 7 aug. 2026, 10:50

CNAIR a clarificat calendarul pentru introducerea noului sistem electronic de tarifare rutieră: infrastructura STRR și TollRo trebuie să fie gata până la finalul lunii august, însă șoferii vor plăti efectiv noile tarife începând din 1 octombrie 2026.

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