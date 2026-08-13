Lucrările la lotul Joseni-Ditrău al autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț încep pe 17 august. CNIR a avizat Proiectul Tehnic de Execuție

Publicat 13 aug. 2026, 23:22 Sursă Agerpres

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a avizat Proiectul Tehnic de Execuție pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț, iar lucrările efective vor începe de luni, 17 august, în baza Autorizației de Construire din 10 iulie 2026, a anunțat joi compania.

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