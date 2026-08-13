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Lucrările la lotul Joseni-Ditrău al autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț încep pe 17 august. CNIR a avizat Proiectul Tehnic de Execuție

Lucrările la lotul Joseni-Ditrău încep pe 17 august

Lucrările la lotul Joseni-Ditrău încep pe 17 august

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat13 aug. 2026, 23:22
SursăAgerpres

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a avizat Proiectul Tehnic de Execuție pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț, iar lucrările efective vor începe de luni, 17 august, în baza Autorizației de Construire din 10 iulie 2026, a anunțat joi compania.

'Lotul Joseni-Ditrău este prima autostradă în șantier pe sectorul montan A8, dar și prima care se construiește în județul Harghita, iar constructorul român are termen de execuție de 24 de luni. Pe traseul cu o lungime de 14,4 kilometri vor fi construite 18 poduri, pasaje și viaducte, 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Ditrău și o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș, asigurându-se, astfel, funcționarea independentă', a transmis CNIR într-un comunicat.

Toate obiectivele de investiții ale CNIR, inclusiv lotul 1D, implementează tehnologia BIM (Building Information Modeling), reprezentând o metodă de lucru colaborativă pentru structurarea, gestionarea și utilizarea datelor digitale în mod standardizat.


Potrivit sursei citate, aplicarea BIM oferă și informații despre programul, costurile și status quo-ul acestora, integrate în modelul BIM central, tridimensional. În acest fel, planificarea necorespunzătoare poate fi prevenită și pot fi identificate potențiale costuri suplimentare aferente investiției.

În opinia reprezentanților CNIR, cele mai importante avantaje ale BIM sunt: structurarea, gestionarea și utilizarea datelor digitale în mod standardizat, interoperabilitate și flux de lucru colaborativ, corectarea și identificarea coliziunilor între componentele proiectului (structuri, utilități, terasamente) asigurând calitatea ridicată a lucrărilor și prevenirea și reducerea refacerilor și a modificărilor (economie de timp și bani).

De asemenea, tehnologia BIM oferă o estimare corectă a cantităților materialelor de construcții necesare lucrărilor, vizualizarea și comunicarea prin înțelegerea mai facilă a soluțiilor tehnice de către toate părțile implicate în proiect precum și reducerea riscurilor, a întârzierilor și a disputelor prin anticiparea problemelor

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