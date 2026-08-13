Un român tocmai a devenit multimilionar. Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, de peste 10 milioane de euro, a fost câștigat. Unde s-a jucat biletul norocos

Un bilet simplu, în valoare de doar 8,50 lei, a adus joi, 13 august, cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 din România. Biletul câștigător a fost completat la o agenție din Oradea, iar suma obținută la categoria I depășește 10,07 milioane de euro.
Câștigul este de 52.839.623,04 lei, echivalentul a 10.077.166,58 de euro, și reprezintă un record absolut pentru Loto 6/49. Premiul a fost acordat la tragerea de joi, după o perioadă de mai multe luni în care jackpotul s-a acumulat.
Biletul câștigător a costat doar 8,50 lei
Biletul care a adus premiul uriaș a fost jucat în agenția cu indicativul 5005 din municipiul Oradea.
Câștigătorul nu a folosit o variantă complexă și nici nu a completat combinații care să presupună o investiție de sute de lei. A ales o singură variantă simplă, pentru care a plătit 8,50 lei.
În schimbul acestei sume, biletul a adus premiul de categoria I în valoare de 52.839.623,04 lei.
Suma echivalează cu peste 10,07 milioane de euro și reprezintă cel mai mare câștig obținut vreodată la categoria I a jocului Loto 6/49.
Este al doilea câștig de categoria I din 2026
Premiul obținut joi este al doilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.
Ultimul premiu de categoria I fusese câștigat la tragerea din 12 februarie 2026. Atunci, valoarea potului a ajuns la 22.948.891,68 lei.
Între cele două câștiguri s-a format însă un report mult mai mare, iar suma acumulată pentru tragerea din 13 august a ajuns la nivelul record de peste 52,83 milioane de lei.
Diferența dintre cele două premii depășește 30 de milioane de lei.
Câștigătorul are 90 de zile să își revendice premiul
Identitatea persoanei care a completat biletul câștigător nu este cunoscută în acest moment. Cert este că deținătorul biletului are un termen stabilit prin regulament pentru a solicita plata premiului.
Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a se prezenta la sediul central al Loteriei Române din București și pentru a-și revendica premiul.
Prin urmare, persoana care deține biletul câștigător trebuie să respecte termenul prevăzut de regulament pentru a intra în posesia celor 52.839.623,04 lei.
În cazul în care premiul nu este revendicat în perioada stabilită, suma este pierdută și se reîntoarce în bugetul companiei de stat, potrivit regulilor aplicabile jocului.
Deocamdată, biletul câștigător rămâne legat de agenția 5005 din Oradea, acolo unde a fost făcută varianta simplă care a adus cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49.