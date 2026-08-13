Un român tocmai a devenit multimilionar. Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, de peste 10 milioane de euro, a fost câștigat. Unde s-a jucat biletul norocos

Publicat 13 aug. 2026, 21:46 Actualizat 13 aug. 2026, 21:56

Un bilet simplu, în valoare de doar 8,50 lei, a adus joi, 13 august, cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 din România. Biletul câștigător a fost completat la o agenție din Oradea, iar suma obținută la categoria I depășește 10,07 milioane de euro.

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