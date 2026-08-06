Trump și-ar fi ales deja favoritul pentru alegerile din 2028. Ce le-a spus donatorilor în spatele ușilor închise

Publicat 6 aug. 2026, 23:44 Sursă The Washington Post

Președintele SUA, Donald Trump, le-ar fi transmis în privat unor donatori cine este persoana pe care și-ar dori să o vadă candidat al Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028. Informația a fost publicată de The Washington Post, care citează surse familiare cu discuțiile.

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