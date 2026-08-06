Trump și-ar fi ales deja favoritul pentru alegerile din 2028. Ce le-a spus donatorilor în spatele ușilor închise

Președintele SUA, Donald Trump, le-ar fi transmis în privat unor donatori cine este persoana pe care și-ar dori să o vadă candidat al Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028. Informația a fost publicată de The Washington Post, care citează surse familiare cu discuțiile.
Trump ar înclina spre JD Vance
Potrivit surselor citate de publicația americană, Trump a făcut această afirmație în urmă cu două săptămâni, în timpul unei întâlniri cu donatori desfășurate în Biroul Oval.
„În cele din urmă, trebuie să-l alegem pe JD”, le-ar fi spus președintele participanților la întâlnire, făcând referire la vicepreședintele JD Vance.
Declarația contrastează cu mesajele publice transmise de Trump în ultimul an. Până acum, liderul de la Casa Albă a evitat să indice un favorit, alimentând competiția dintre Vance și secretarul de stat Marco Rubio și sugerând chiar că cei doi ar putea forma o echipă electorală.
Declarația contrastează cu mesajele publice transmise de Trump în ultimul an. Până acum, liderul de la Casa Albă a evitat să indice un favorit, alimentând competiția dintre Vance și secretarul de stat Marco Rubio și sugerând chiar că cei doi ar putea forma o echipă electorală.
Nu toți apropiații cred că decizia este definitivă
Chiar dacă, în discuțiile private, Trump ar fi dat de înțeles că îl preferă pe Vance, mai mulți consilieri și aliați ai președintelui susțin că situația rămâne deschisă.
Potrivit acestora, Trump obișnuiește să transmită mesaje diferite în funcție de interlocutor și și-ar putea schimba opțiunea înainte de alegerile din 2028.
„Oricine presupune că totul este deja bătut în cuie fie se grăbeşte prea mult, fie pur şi simplu nu îl cunoaşte foarte bine pe preşedinte”, a declarat unul dintre oficialii citați de The Washington Post.
Același oficial a precizat că Trump nu intenționează, cel puțin pentru moment, să anunțe public susținerea unui candidat, pentru a evita impresia că intră prea devreme în postura de lider aflat la final de mandat.
JD Vance nu și-a anunțat candidatura
Vicepreședintele nu și-a confirmat până acum intenția de a intra în cursa pentru Casa Albă.
Persoane apropiate acestuia au declarat că Vance a preferat să amâne orice decizie până după nașterea celui de-al patrulea copil al său, eveniment care a avut loc pe 19 iulie.
În iunie, într-un interviu acordat CBS, Vance afirma că va discuta acest subiect cu soția sa după alegerile de la jumătatea mandatului și s-a declarat convins că va beneficia de sprijinul lui Trump, indiferent de momentul în care va lua o decizie.
Rivalitatea dintre Vance și Rubio continuă
Potrivit publicației americane, competiția pentru succesiunea lui Trump a început deja să provoace tensiuni în interiorul Partidului Republican.
Marco Rubio continuă să beneficieze de sprijinul unei părți importante a donatorilor tradiționali ai partidului, în timp ce JD Vance este considerat reprezentantul noii generații din mișcarea MAGA, apropiată de Trump.
Sursele citate susțin că Trump apreciază activitatea lui Vance din ultimele luni, inclusiv implicarea acestuia în negocierile privind încetarea focului cu Iranul, coordonarea unui grup de lucru pentru combaterea fraudelor din sistemul de prestații sociale și prestațiile sale din aparițiile televizate.
În același timp, Rubio ocupă mai multe funcții importante în administrația americană, inclusiv cea de secretar de stat, ceea ce îi limitează posibilitatea de a desfășura activități specifice unei campanii prezidențiale.
Trump nu se grăbește să desemneze un succesor
Potrivit apropiaților săi, Trump preferă să mențină suspansul în jurul alegerii viitorului candidat republican și continuă să alimenteze speculațiile privind competiția dintre Vance și Rubio.
Sursele afirmă că președintele apreciază dinamica creată de această rivalitate și nu este dispus, cel puțin deocamdată, să cedeze atenția publică unui posibil succesor.
În paralel, Trump continuă să glumească pe tema unei eventuale candidaturi pentru un al treilea mandat, distribuind frecvent pe rețelele sociale imagini cu mesajul „Trump 2028”, deși persoanele apropiate acestuia susțin că nu ia în calcul în mod serios această variantă.