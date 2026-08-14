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Obiect suspect, posibil rest de dronă, scos din mare la Saturn. Turiști evacuați de pe plajă

Obiect suspect, posibil rest de dronă, la Saturn

Obiect suspect, posibil rest de dronă, la Saturn

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 17:54
Actualizat14 aug. 2026, 17:56
SursăRealitatea PLUS

Un obiect suspect, posibil un fragment de dronă, a fost scos vineri după-amiază din apă, în stațiunea Saturn. Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost evacuați de pe plaja din apropiere.

Un obiect suspect a fost descoperit și extras vineri după-amiază din apă, în stațiunea Saturn, județul Constanța. Potrivit primelor informații, ar putea fi vorba despre un rest de dronă.

Obiect suspect, găsit în mare la Saturn

Obiectul a fost observat în mare și a fost adus la mal de salvamari. Imediat după descoperire, oamenii au fost scoși din apă, iar zona a fost delimitată preventiv.

La fața locului au intervenit pompierii, iar polițiștii de frontieră evacuează turiștii aflați pe plaja din zonă. Autoritățile urmează să stabilească natura exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol.


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