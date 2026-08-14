Obiect suspect, posibil rest de dronă, scos din mare la Saturn. Turiști evacuați de pe plajă

Publicat 14 aug. 2026, 17:54 Actualizat 14 aug. 2026, 17:56 Sursă Realitatea PLUS

Un obiect suspect, posibil un fragment de dronă, a fost scos vineri după-amiază din apă, în stațiunea Saturn. Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost evacuați de pe plaja din apropiere.

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