Tânăr ucrainean, săltat pentru înșelăciune. Cum a convins un bărbat să-i dea aproape 100.000 de lei

Un tânăr de 19 ani, cetățean ucrainean, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a convins un bărbat să retragă suma de 98.290 de lei pentru a se proteja de o presupusă fraudă informatică.
Joi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune și fals informatic.
Probatoriul procurorilor
''Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în baza unei înțelegeri prealabile, o persoană a luat legătura telefonic cu un bărbat, în vârstă de 41 de ani, pe care l-a indus și menținut în eroare, folosindu-se de calități mincinoase și de mijloace frauduloase, determinându-l astfel să retragă mai multe sume de bani din conturile sale bancare, sub pretextul securizării acestora ca urmare a unei pretinse tentative de fraudă asupra conturilor bancare'', informează Biroul de presă al DGPMB.
În baza înțelegerii prealabile, un tânăr în vârstă de 19 ani, cetățean ucrainean, s-a deplasat la locul indicat de victimă și a preluat sumele de bani remise de aceasta, acordând astfel sprijin autorului care a purtat convorbirile telefonice și contribuind la realizarea activității infracționale.
În urma activităților de cercetare și de urmărire penală, în sarcina bănuitului de 19 ani s-a reținut că, la data de 21 iulie, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 2, ar fi primit de la persoana vătămată 98.290 de lei, pentru protejarea fondurilor acesteia împotriva unei presupuse fraude informatice.
Percheziții la domiciuliu
În vederea administrării materialului probator, la data de 6 august 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, bănuitul, în vârstă de 19 ani, fiind depistat și condus la audieri.
De asemenea, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
''În baza probatoriului administrat în cauză, tânărul de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile'', arată sursa citată.
Anchetatorii efectuează cercetări în vederea identificării și depistării tuturor persoanelor implicate.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la înșelăciune și fals informatic.