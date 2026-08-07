Tânăr ucrainean, săltat pentru înșelăciune. Cum a convins un bărbat să-i dea aproape 100.000 de lei

Publicat 7 aug. 2026, 19:19 Actualizat 7 aug. 2026, 19:21 Sursă Agerpres

Un tânăr de 19 ani, cetățean ucrainean, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a convins un bărbat să retragă suma de 98.290 de lei pentru a se proteja de o presupusă fraudă informatică.

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