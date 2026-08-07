Criza apei se adâncește: restricții în 133 de localități din 14 județe. Alte aproape 100 de comunități fără rețele centralizate sunt afectate de secetă

Publicat 7 aug. 2026, 18:46 Actualizat 7 aug. 2026, 18:47

Seceta continuă să afecteze alimentarea cu apă în România. Potrivit specialiștilor de la Apele Române, 133 de localități din 14 județe se confruntă cu restricții în furnizarea apei prin sistemele centralizate, cele mai multe fiind în județele Neamț și Bihor. În același timp, aproape 100 de localități fără rețele centralizate de alimentare cu apă sunt, de asemenea, afectate de lipsa precipitațiilor.

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