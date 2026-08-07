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Criza apei se adâncește: restricții în 133 de localități din 14 județe. Alte aproape 100 de comunități fără rețele centralizate sunt afectate de secetă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 18:46
Actualizat7 aug. 2026, 18:47

Seceta continuă să afecteze alimentarea cu apă în România. Potrivit specialiștilor de la Apele Române, 133 de localități din 14 județe se confruntă cu restricții în furnizarea apei prin sistemele centralizate, cele mai multe fiind în județele Neamț și Bihor. În același timp, aproape 100 de localități fără rețele centralizate de alimentare cu apă sunt, de asemenea, afectate de lipsa precipitațiilor.

Criza apei se extinde în România

„Seceta îşi face simţite efectele în tot mai multe comunităţi din România. Deficitul de precipitaţii şi temperaturile ridicate din ultimele luni pun o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă. Astăzi, 133 de localităţi din 14 judeţe se confruntă cu restricţii în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate, ca urmare a diminuării resurselor disponibile. Cele mai multe localităţi sunt în judeţele Neamţ (39 de localităţi) şi Bihor (30 localităţi)”, au transmis, vineri, reprezentanţii Administraţiei Apele Române.

Monitorizarea făcută de hidrologi în 5 august a arătat că 12 staţii hidrometrice din judeţul Bihor au înregistrat noi minime istorice ale debitelor. Printre acestea se numără Crişul Negru – staţia Beiuş: 0,500 mc/s, sub minimul istoric anterior de 0,700 mc/s, Holod – staţia Holod: 0,004 mc/s, Topa – staţia Hidişel: 0,001 mc/s şi Bistra – staţia Pădurea Neagră: 0,001 mc/s, toate sub valorile minime istorice consemnate anterior.

Autoritățile cer consum responsabil pentru protejarea resurselor

„În acelaşi timp, 92 de localităţi care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de secetă, populaţia bazându-se pe surse locale, a căror disponibilitate este diminuată în această perioadă. Cele mai multe localităţi sunt în judeţul Botoşani (55 de localităţi)”, a arătat sursa citată.

Specialiştii de la Apele Române fac apel la responsabilitate şi solidaritate, subliniind că utilizarea raţională a apei este esenţială pentru protejarea resurselor disponibile şi pentru asigurarea alimentării cu apă a tuturor comunităţilor în această perioadă dificilă.

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