Eveniment religios istoric în Teleorman: Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare adusă pentru prima dată în România, la Mănăstirea Pantocrator

Publicat 7 aug. 2026, 17:03 Actualizat 7 aug. 2026, 17:11 Sursă Realitatea PLUS

Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman devine centrul unui pelerinaj impresionant odată cu sosirea, în premieră națională, a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare. Mii de credincioși din întreaga țară sunt așteptați în perioada următoare să se închine la una dintre cele mai de preț odoruri ale lumii creștine.

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