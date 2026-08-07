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Eveniment religios istoric în Teleorman: Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare adusă pentru prima dată în România, la Mănăstirea Pantocrator

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 17:03
Actualizat7 aug. 2026, 17:11
SursăRealitatea PLUS

Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman devine centrul unui pelerinaj impresionant odată cu sosirea, în premieră națională, a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare. Mii de credincioși din întreaga țară sunt așteptați în perioada următoare să se închine la una dintre cele mai de preț odoruri ale lumii creștine.

Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman devine centrul unui pelerinaj impresionant odată cu sosirea, în premieră națională, a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare. Mii de credincioși din întreaga țară sunt așteptați în perioada următoare să se închine la una dintre cele mai de preț odoruri ale lumii creștine.

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