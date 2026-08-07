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Social· 1 min citire
Eveniment religios istoric în Teleorman: Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare adusă pentru prima dată în România, la Mănăstirea Pantocrator
Publicat7 aug. 2026, 17:03
Actualizat7 aug. 2026, 17:11
SursăRealitatea PLUS
Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman devine centrul unui pelerinaj impresionant odată cu sosirea, în premieră națională, a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare. Mii de credincioși din întreaga țară sunt așteptați în perioada următoare să se închine la una dintre cele mai de preț odoruri ale lumii creștine.
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