Cine este bărbatul care a vandalizat stânca de pe Transfăgărășan cu mesajul „ANNA”. Riscă mii de lei amendă

Bărbatul care a devenit viral după ce a scris cu spray graffiti numele „ANNA” pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost identificat de polițiști. Este vorba despre un bucureștean în vârstă de 55 de ani, care urmează să fie sancționat de Garda de Mediu Argeș și riscă o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș a anunțat vineri că bărbatul care a vandalizat o formațiune stâncoasă de pe Transfăgărășan a fost identificat, în urma verificărilor demarate după sesizarea primită pe 5 august.
„În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenţia unui bărbat asupra unor formaţiuni stâncoase din zona Transfăgărăşan, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au identificat persoana bănuită de comiterea faptei”, au transmis vineri polițiștii argeșeni.
Potrivit unor surse citate de News.ro, este vorba despre un bărbat în vârstă de 55 de ani, din București.
Sancțiunea, aplicată de Garda de Mediu
Cazul va fi preluat de comisarii Gărzii de Mediu Argeș, care vor stabili măsurile legale ce se impun, ținând cont de natura faptei și de prevederile legale în vigoare. Conform legislației, bărbatul riscă o amendă contravențională cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.
Imaginile au provocat un val de indignare
Incidentul a devenit viral după ce reprezentanții Salvamont au publicat imagini în care bărbatul este surprins în timp ce scrie cu un spray de graffiti o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan, în centrul căreia apare numele „ANNA”.
Filmarea a stârnit sute de reacții pe rețelele sociale, unde internauții au condamnat gestul și au cerut sancționarea autorului. Printre comentariile devenite virale s-a numărat și mesajul: „Anna, ține-ți prostul acasă!”
La o zi după apariția imaginilor, polițiștii și comisarii Gărzii de Mediu Argeș au anunțat că au demarat verificări pentru identificarea persoanei surprinse în imagini și au precizat că vor lua „măsurile legale care se impun” în urma actului de vandalism. Autoritățile reamintesc că deteriorarea sau inscripționarea formațiunilor naturale reprezintă o faptă sancționată de lege, iar intervențiile asupra patrimoniului natural pot atrage amenzi și alte măsuri prevăzute de legislația de mediu.