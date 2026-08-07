Cine este bărbatul care a vandalizat stânca de pe Transfăgărășan cu mesajul „ANNA”. Riscă mii de lei amendă

Publicat 7 aug. 2026, 14:35 Actualizat 7 aug. 2026, 14:38

Bărbatul care a devenit viral după ce a scris cu spray graffiti numele „ANNA” pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost identificat de polițiști. Este vorba despre un bucureștean în vârstă de 55 de ani, care urmează să fie sancționat de Garda de Mediu Argeș și riscă o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

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