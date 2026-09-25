Crimă Vâlcea. Valentina, condusă astăzi pe ultimul drum. Mama fetei, declarații cutremurătoare: A bătut-o de mai multe ori

Părinții Valentinei, tânăra ucisă de iubit și aruncată în râul Olt, se pregătesc de înmormântare. Femeia de 28 de ani va fi condusă astăzi pe ultimul drum. Între timp, procurorii au refăcut filmul crimei macabre din Vâlcea. Bărbatul de 30 de ani, iubitul fetei, ar fi transportat cadavrul acesteia prin trei localități până când s-a decis să îl arunce în râul Olt. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi fugit și din Ungaria, țară unde s-ar fi ascuns inițial, după comiterea crimei. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Traseul criminalului din Vâlcea a fost refăcut de anchetatori. După ce și-a ucis în bătaie iubita în comuna Tomșani, bărbatul i-a pus cadavrul într-o valiză, l-a transportat cu mașina prin localitățile Folești, Frâncești și Băbeni, iar în final l-a aruncat în barajul Ionești.
Mama Valentinei susține că individul ar fi bătut-o de mai multe ori pe fiica lor din cauza geloziei.
„Avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre”, spune mama victimei.
Între timp, mașina principalului suspect, iubitul tinerei, ar fi fost descoperită în județul Sibiu și urmează să fie supusă verificărilor criminalistice. Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu este în continuare de negăsit și a fost dat în urmărire generală după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă. Potrivit procurorilor, suspectul ar fi părăsit teritoriul României înainte ca trupul victimei să fie descoperit.
Bărbatul ar fi fugit în Ungaria, iar ulterior ar fi părăsit și această țară. Pe de altă parte, tânărul de 30 de ani ar fi avut un ordin de restricție și nu ar fi putut să se apropie de o fostă parteneră.
Trupul Valentinei, descoperit într-o valiză în râul Olt
Descoperirea macabră a avut loc marți după-amiază, 22 septembrie, în apropierea barajului Ionești. Mai mulți pescari aflați în zonă au observat o valiză care plutea pe suprafața râului Olt și au reușit să o aducă la mal. Când au deschis-o, au făcut o descoperire șocantă: în interior se afla trupul neînsuflețit al unei femei, potrivit presei locale.
Pescarii au sunat imediat la numărul de urgență, iar în scurt timp zona a fost împânzită de polițiști și criminaliști. Perimetrul a fost izolat, iar anchetatorii au început cercetările pentru a strânge probe și pentru a identifica victima. Ulterior, femeia a fost identificată ca fiind Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani.
Tânăra prezenta urme de violență
Primele informații din anchetă indică faptul că pe trupul victimei ar fi fost observate mai multe urme de violență. De asemenea, există informații potrivit cărora tânăra ar fi suferit mai multe fracturi. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care s-au produs leziunile și care a fost cauza morții, după efectuarea necropsiei.
Ancheta este coordonată de procurori, iar polițiștii verifică mai multe piste pentru a reconstitui ultimele ore din viața Valentinei.
Suspectul ar fi părăsit România înainte de descoperirea crimei
Anchetatorii au stabilit și mecanismul prin care ar fi fost produse leziunile descoperite pe corpul femeii. Potrivit procurorului Adrian Vrăbete, acestea ar fi fost provocate prin mai multe modalități.
„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuțit și marginea ascuțită, posibil cuțit și prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie așezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026”, a precizat Adrian Vrăbete.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, suspectul ar fi părăsit România înainte ca trupul femeii să fie descoperit.
Un bărbat de 30 de ani, iubitul fetei, căutat pentru audieri
În atenția anchetatorilor se afla un iubitul fetei, un bărbat de 30 de ani. Potrivit informațiilor publicate de Poliția Română, bărbatul căutat este Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, din localitatea Mirești, județul Vâlcea. Acesta este cercetat pentru omor în cazul tinerei de 28 de ani găsite într-o valiză în râul Olt, iar polițiștii îl caută pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.
„Persoana este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor și este căutată în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă”, se menționează pe site-ul Poliției Române.