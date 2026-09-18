Tunel uriaș sub Carpați. Polonia sapă la peste 100 de metri adâncime pentru Via Carpatia

Unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din regiunea Podkarpackie avansează în subteran, pe traseul Via Carpatia.
Polonia construiește un tunel de 2.255 de metri pe drumul expres S19, iar lucrările de excavare au ajuns deja la aproximativ o treime din lungimea celei de-a doua galerii.
Tunelul face parte din tronsonul S19 Rzeszów Południe – Babica și este considerat una dintre structurile esențiale ale acestui sector de aproximativ 10 kilometri. Potrivit relatării Samorzadowy, finalizarea investiției este programată pentru 7 ianuarie 2028.
Karpatka a excavat deja 739 de metri
Lucrările subterane sunt realizate cu ajutorul utilajului TBM denumit „Karpatka”. Mașina a excavat până acum 739 de metri din cea de-a doua galerie a tunelului, ceea ce reprezintă aproximativ 33% din lungimea totală a acesteia, scrie presa din Polonia.
Utilajul lucrează la peste 100 de metri sub suprafață și cântărește aproximativ 4.400 de tone. După atingerea acestei etape, „Karpatka” a fost rotită cu 180 de grade pentru a putea începe lucrările în direcția opusă.
Mașina de forat are o lungime de 114 metri, iar scutul său are un diametru de 15,16 metri. Sistemul de propulsie este format din 12 motoare, fiecare având o putere de 1 megawatt.
Tunelul va avea două galerii și 15 conexiuni de siguranță
Tunelul construit sub dealul Grochowiczna va avea o lungime de 2.255 de metri și va fi realizat în două galerii separate.
Fiecare dintre acestea va avea câte două benzi pentru circulație și o bandă de urgență. Cele două galerii vor fi conectate prin 15 pasaje transversale, la care se adaugă o trecere de urgență suplimentară.
Configurația este destinată creșterii nivelului de siguranță pentru șoferi și va include infrastructura necesară intervențiilor în situații de urgență.
Tunelul reprezintă principala structură inginerească a tronsonului de aproximativ 10 kilometri al drumului expres S19 dintre Rzeszów Południe și Babica.
Un proiect mult mai amplu pe traseul S19
Construcția tunelului este doar una dintre componentele investiției. Proiectul S19 include și realizarea nodului rutier Babica, precum și șase viaducte.
În cadrul lucrărilor sunt prevăzute, de asemenea, două viaducte, o intersecție denivelată cu linia de cale ferată și un viitor Centru de Management al Tunelului.
Potrivit GDDKiA, centrul va fi prima instalație de acest tip construită în regiunea Podkarpackie.
Executarea lucrărilor subterane se desfășoară în condiții geologice dificile. În zona tunelului a fost identificat metan, ceea ce a impus introducerea unor măsuri suplimentare de siguranță și modificarea unor soluții tehnologice.
Problemele legate de structura geologică a terenului au influențat, la rândul lor, ritmul lucrărilor. La acestea s-au adăugat cercetările arheologice extinse desfășurate în zona portalului sudic.
Toate aceste elemente au avut un impact asupra programului inițial al investiției.
Finalizarea este programată pentru ianuarie 2028
Termenul actual pentru finalizarea proiectului este 7 ianuarie 2028. Calendarul inițial prevedea încheierea lucrărilor în 2026, însă condițiile întâlnite pe traseu au dus la modificarea termenului.
Tunelul de sub Grochowiczna este una dintre componentele-cheie ale tronsonului S19 Rzeszów Południe – Babica și, totodată, o parte importantă a traseului Via Carpatia.