Un avion militar F16 s-a prăbușit și a luat foc în Michigan: aeronava s-ar fi lovit de o pasăre VIDEO

Un avion de luptă F-16 al armatei americane s-a prăbușit joi după-amiază în nordul statului Michigan, în timpul unui exercițiu de antrenament, iar pilotul s-a catapultat, au anunțat autoritățile, potrivit CNN. Conform înregistrării audio dintre un pilot militar și controlorii de trafic aerian, avionul s-ar fi putu lovi de o pasăre.
Departamentul Militar al statului Texas a precizat că avionul F-16 aparținea Escadrilei 149 de Aviație de Luptă a Gărzii Naționale Aeriene din Texas și efectua o misiune de antrenament de rutină de la o bază a Gărzii Naționale din Alpena, Michigan, când s-a prăbușit în comitatul Grand Traverse.
„Pilotul s-a catapultat cu succes din aeronavă”, a transmis departamentul.
"Mayday! Mayday!" Ultimele mesaje dintre pilot și controlorii de trafic
„Avem posibil un apel de urgență (mayday) din partea avionului care zbura în formație. Cred că (avionul -n.r.) s-ar fi putut lovi de o pasăre”, a alertat un pilot militar controlorii de trafic aerian, potrivit înregistrării audio realizate de LiveATC.net.
Cauza prăbușirii nu a fost stabilită, iar armata a anunțat că investighează incidentul.
Imaginile video distribuite de site-ul CNN și de rețeaua X a canalului CBS News arătă o minge de foc pe un câmp aflat în apropierea unor locuințe și o coloană mare de fum care se ridică spre cer, într-o zonă rurală situată la sud de Traverse City, la aproximativ 130 de mile (209 kilometri) nord de Grand Rapids.
„Se pare că este posibil să fi pierdut un motor și să se fi catapultat... însă vedem mult fum negru, despre care credem că provine de la F-16 care s-a prăbușit”, le-a transmis un controlor de trafic aerian celorlalți piloți.
Nicio altă persoană nu a fost rănită, iar pilotul se află în stare stabilă la un spital local, a anunțat Poliția statului Michigan într-o postare pe rețelele sociale.
Locuințele și afacerile din zonă, evacuate pe o rază de 1,6 km: care a fost motivul
Locuințele și afacerile aflate pe o rază de o milă (aproximativ 1,6 kilometri) au fost evacuate din cauza unei „scurgeri de substanțe chimice periculoase asociate prăbușirii avionului”, au transmis reprezentanții poliției . Majoritatea locuitorilor au primit permisiunea de a se întoarce la domiciliu în seara aceleiași zile, până la ora 22:00.
Dacă a fost vorba despre o coliziune cu o pasăre, așa cum a sugerat pilotul militar în comunicarea cu controlorii de trafic aerian, incidentul nu ar fi neobișnuit, apreciază jurnaliștii CNN.
Mii de avioane lovesc păsări și alte animale în Statele Unite în fiecare an, potrivit Bazei de date privind coliziunile cu animale sălbatice a Administrației Federale a Aviației (FAA). Numai în 2025, în Traverse City, Michigan, au fost raportate 41 de astfel de incidente.