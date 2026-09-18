Un avion militar F16 s-a prăbușit și a luat foc în Michigan: aeronava s-ar fi lovit de o pasăre VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 sept. 2026, 08:31

Un avion de luptă F-16 al armatei americane s-a prăbușit joi după-amiază în nordul statului Michigan, în timpul unui exercițiu de antrenament, iar pilotul s-a catapultat, au anunțat autoritățile, potrivit CNN. Conform înregistrării audio dintre un pilot militar și controlorii de trafic aerian, avionul s-ar fi putu lovi de o pasăre.

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