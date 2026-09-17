Rusia își intensifică războiul hibrid în Europa. Bloomberg: Operațiunile de sabotaj devin tot mai riscante

În contextul războiului din Ucraina, serviciile de informații ruse ar intensifica, potrivit Bloomberg, operațiunile de sabotaj și atacurile hibride în țările europene care sprijină Kievul. Oficialii europeni și ofițerii de contrainformații citați de publicație avertizează că aceste acțiuni au devenit mai frecvente și mai riscante, iar infrastructura de apărare și logistică destinată sprijinului pentru Ucraina ar fi printre principalele ținte.
Tensiunile dintre Rusia și statele europene care sprijină Ucraina se amplifică, iar serviciile de informații occidentale sunt tot mai preocupate de intensificarea operațiunilor de sabotaj atribuite Moscovei. Potrivit Bloomberg, infrastructura energetică, obiectivele militare și facilitățile logistice implicate în sprijinirea Ucrainei se află tot mai des în atenția serviciilor ruse.
Publicația americană relatează, citând oficiali europeni și persoane familiarizate cu activitatea serviciilor de informații, că Moscova ar fi intensificat aceste acțiuni ca răspuns la sprijinul acordat Kievului. O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Bloomberg că Rusia ar putea recurge la operațiuni hibride asimetrice pentru a pune presiune asupra statelor europene.
Serviciile occidentale folosesc metode antiteroriste
În fața acestei amenințări, agențiile de informații din Occident apelează inclusiv la metode dezvoltate în ultimele două decenii pentru combaterea organizațiilor teroriste. Potrivit unor oficiali citați de Bloomberg, există similitudini în modul de operare: intermediari recrutați online, misiuni desfășurate prin intermediul unor persoane care nu au legături oficiale cu serviciile de informații și recompense financiare pentru executarea unor acțiuni.
Diferența majoră este însă motivația. Dacă organizațiile teroriste urmăresc obiective ideologice, persoanele recrutate în cadrul operațiunilor atribuite serviciilor ruse ar fi motivate, în multe cazuri, financiar.
Săptămâna aceasta, autoritățile americane au anunțat inculparea a cinci persoane suspectate că ar fi colaborat cu serviciile de informații ruse. Potrivit acuzațiilor, acestea ar fi fost implicate în recrutarea unor persoane pentru operațiuni de sabotaj în Europa și în planuri care vizau membri ai opoziției ruse.
Un britanic, acuzat că a furnizat informații despre fabricile de drone
Și autoritățile britanice au intervenit într-un caz considerat relevant pentru acest tip de operațiuni. La începutul lunii septembrie, un cetățean britanic a fost arestat și este acuzat că ar fi transmis serviciilor secrete ruse informații despre obiective din Anglia implicate în producția de drone. Ancheta vizează inclusiv suspiciuni privind pregătirea unor acte de sabotaj.
Europa își consolidează apărarea
Oficialii europeni citați de Bloomberg consideră că intensificarea acestor operațiuni poate avea efectul opus celui urmărit de Moscova. În loc să reducă sprijinul pentru Ucraina, incidentele au alimentat discuțiile despre creșterea bugetelor pentru apărare, consolidarea cooperării între serviciile de informații și adoptarea unor noi măsuri împotriva Rusiei.
Un exemplu este Germania, care și-a anunțat planurile de a furniza Ucrainei noi sisteme de apărare aeriană IRIS-T și mii de drone de atac.
Potrivit informațiilor relatate de Bloomberg, măsurile au venit în contextul unor incidente care au ridicat suspiciuni privind utilizarea unor drone și posibile operațiuni de sabotaj.
„Un război fără lupte”
James Everard, fost comandant suprem adjunct al Forțelor Aliate din Europa, consideră că statele occidentale întâmpină dificultăți în combaterea operațiunilor hibride tocmai din cauza caracterului deschis al societăților europene.
„Este un război fără lupte”, a declarat Everard, apreciind că Rusia încearcă să profite de protecția oferită de statutul său de putere nucleară pentru a desfășura acțiuni atât direct, cât și prin intermediari.
În statele de pe flancul estic al NATO, îngrijorarea este și mai mare. Ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a avertizat că asemenea acțiuni pot depăși zona incidentelor fără victime și pot ajunge să provoace pierderi de vieți omenești.
„Sunt posibile victime. Oamenii ar putea muri. Dacă nu oprim asta, situația nu va face decât să escaladeze”, a avertizat oficialul lituanian.
Astfel, confruntarea dintre Rusia și Occident se desfășoară tot mai mult și în afara câmpului de luptă din Ucraina, prin atacuri informatice, sabotaje, operațiuni clandestine și alte forme de presiune asupra infrastructurii și instituțiilor europene.