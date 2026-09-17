Rusia își intensifică războiul hibrid în Europa. Bloomberg: Operațiunile de sabotaj devin tot mai riscante

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 23:03

În contextul războiului din Ucraina, serviciile de informații ruse ar intensifica, potrivit Bloomberg, operațiunile de sabotaj și atacurile hibride în țările europene care sprijină Kievul. Oficialii europeni și ofițerii de contrainformații citați de publicație avertizează că aceste acțiuni au devenit mai frecvente și mai riscante, iar infrastructura de apărare și logistică destinată sprijinului pentru Ucraina ar fi printre principalele ținte.

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