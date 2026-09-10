Donald Tusk, avertisment după o amenințare dejucată la granița cu Ucraina: „Trebuie să fim pregătiți”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 23:33

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat joi că autoritățile au dejucat o amenințare directă care viza un punct de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina. Intervenția a fost posibilă prin colaborarea dintre serviciile poloneze și cele ucrainene, a precizat șeful guvernului de la Varșovia.

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