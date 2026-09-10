Donald Tusk, avertisment după o amenințare dejucată la granița cu Ucraina: „Trebuie să fim pregătiți”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat joi că autoritățile au dejucat o amenințare directă care viza un punct de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina. Intervenția a fost posibilă prin colaborarea dintre serviciile poloneze și cele ucrainene, a precizat șeful guvernului de la Varșovia.
Declarațiile au fost făcute la Bratislava, după reuniunea liderilor din cadrul Grupului de la Vișegrad. Tusk nu a oferit informații despre natura presupusei acțiuni și nici despre punctul de frontieră care ar fi fost vizat.
Donald Tusk: „Trebuie să fim pregătiți”
Premierul polonez a spus că incidentul din timpul nopții reprezintă un semnal de alarmă pentru statele aflate în proximitatea Ucrainei.
„Datorită cooperării dintre serviciile noastre și cele ucrainene, am reușit să prevenim o amenințare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei”, a declarat Donald Tusk, potrivit TVP World.
Liderul de la Varșovia a avertizat că situații similare ar putea apărea și în alte state care au graniță cu Ucraina. În opinia sa, Polonia trebuie să ia în calcul posibile acțiuni ostile și să își consolideze capacitatea de reacție în fața unor provocări de securitate.
„Ne așteptăm la acest tip de acțiuni împotriva punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina și în alte țări, inclusiv în Polonia. Din păcate, peste noapte am avut o primă experiență de acest fel. S-a terminat cu bine, dar trebuie să fim pregătiți pentru diverse provocări de acest gen”, a mai afirmat premierul.
Tusk spune că a primit informații de la CIA
În cadrul conferinței de presă de la Bratislava, Donald Tusk a declarat și că a primit o evaluare directă din partea CIA privind posibile evoluții în lunile următoare.
Potrivit Reuters, premierul polonez a susținut că informațiile primite corespund avertismentelor pe care le-a formulat în ultimele luni referitoare la riscurile de securitate din regiune.
„Trebuie să anticipăm diverse scenarii. Atât Polonia, cât și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilități privind situația nu doar pe frontul ruso-ucrainean, ci și de-a lungul flancului estic al UE”, a declarat Tusk.
Îngrijorări pentru securitatea flancului estic
Avertismentul transmis de șeful executivului polonez apare pe fondul tensiunilor persistente generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Statele de pe flancul estic al NATO și Uniunii Europene urmăresc cu atenție atât evoluțiile de pe front, cât și riscul unor acțiuni hibride, inclusiv tentative de sabotaj, atacuri asupra infrastructurii sau campanii de destabilizare.
Polonia are un rol important în sprijinirea Ucrainei, fiind una dintre principalele rute de transport pentru ajutorul militar și umanitar destinat Kievului. În acest context, punctele de frontieră și infrastructura logistică din apropierea graniței sunt considerate obiective sensibile.