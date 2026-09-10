Caz șocant: o mamă este acuzată că și-a ucis copilul de 2 ani. Ce le-ar fi spus anchetatorilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 22:03

O tragedie cumplită a avut loc într-o familie din statul american Illinois. O femeie este acuzată că și-ar fi ucis copilul în vârstă de doar doi ani, într-un moment în care ceilalți trei copii ai săi se aflau în locuință. În timpul anchetei, femeia ar fi oferit o explicație tulburătoare pentru gestul său, iar avocatul acesteia susține că ea ar fi traversat un episod psihotic sever.

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