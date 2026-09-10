Caz șocant: o mamă este acuzată că și-a ucis copilul de 2 ani. Ce le-ar fi spus anchetatorilor

O tragedie cumplită a avut loc într-o familie din statul american Illinois. O femeie este acuzată că și-ar fi ucis copilul în vârstă de doar doi ani, într-un moment în care ceilalți trei copii ai săi se aflau în locuință. În timpul anchetei, femeia ar fi oferit o explicație tulburătoare pentru gestul său, iar avocatul acesteia susține că ea ar fi traversat un episod psihotic sever.
Cazul s-a petrecut pe 1 septembrie, în orașul Frankfort, Illinois. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, Corie Walsh și-ar fi ucis copilul în pivnița locuinței.
Copilul a fost găsit în pivnița casei
Tragedia a fost descoperită după ce un vecin a alertat serviciile de urgență. Acesta ar fi încercat să îi acorde primul ajutor copilului până la sosirea echipajelor medicale.
În același timp, polițiștii au găsit-o pe mamă în interiorul locuinței. Femeia ar fi avut un cuțit asupra sa și ar fi încercat să își provoace răni.
În momentul producerii tragediei, ceilalți trei copii ai femeii se aflau în casă.
Ulterior, Corie Walsh a fost reținută și a ajuns în fața instanței. Judecătorii au decis menținerea ei în arest, autoritățile considerând că există un risc pentru siguranța familiei sale.
Explicația oferită de femeie i-a șocat pe anchetatori
În timpul interogatoriului, femeia și-ar fi recunoscut fapta. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, ea le-ar fi spus anchetatorilor că a recurs la gestul extrem deoarece ar fi „văzut diavolul” în propriul copil.
Avocatul lui Corie Walsh a susținut în fața instanței că femeia ar fi trecut printr-un episod psihotic sever în momentul în care s-a produs tragedia.
Apărătorul a descris situația drept o dramă pentru întreaga familie și a cerut ca starea psihică a femeii și circumstanțele în care s-a produs fapta să fie analizate în detaliu.
Femeia va fi judecată pentru omor
Corie Walsh este acuzată de omor de gradul întâi și urmează să fie judecată pentru fapta de care este acuzată. Până la o eventuală condamnare definitivă, femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Judecătoarea Amy Bertani a apreciat că există dovezi pe baza cărora femeia ar fi implicată în comiterea unei infracțiuni grave și că aceasta ar reprezenta un pericol pentru soțul său și pentru ceilalți copii.
Din acest motiv, instanța a decis ca femeia să rămână în custodia autorităților pe durata procedurilor judiciare.