Kremlinul reacționează la noile „sancțiuni din iad” adoptate de Congresul SUA. „Va complica o soluție panică în Ucraina”

Publicat 17 sept. 2026, 15:43 Actualizat 17 sept. 2026, 15:44 Sursă Agerpres

Kremlinul avertizează că noile sancțiuni americane împotriva Rusiei și a cumpărătorilor de hidrocarburi rusești ar putea complica negocierile de pace din Ucraina.

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