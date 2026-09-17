Kremlinul reacționează la noile „sancțiuni din iad” adoptate de Congresul SUA. „Va complica o soluție panică în Ucraina”

Kremlinul avertizează că noile sancțiuni americane împotriva Rusiei și a cumpărătorilor de hidrocarburi rusești ar putea complica negocierile de pace din Ucraina.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că noile sancțiuni vor îngreuna încercările de a ajunge la un acord de pace între Rusia și Ucraina.
„Impunerea de noi sancțiuni de către Statele Unite va complica cu siguranță eforturile pentru găsirea unei soluții pașnice în Ucraina”, a spus Peskov.
Kremlinul monitorizează noul pachet de sancțiuni
Peskov a precizat că autoritățile de la Moscova urmăresc evoluția proiectului de lege aprobat de Congresul american și au încadrat măsurile în categoria acțiunilor ostile la adresa Rusiei.
„Monitorizăm, desigur, evoluția în ceea ce privește acest document. Se încadrează în categoria acțiunilor ostile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
Camera Reprezentanților a aprobat miercuri pachetul de sancțiuni destinat creșterii presiunii economice asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina. Textul fusese deja adoptat de Senatul SUA, iar proiectul a fost transmis președintelui Donald Trump pentru promulgare.
Sancțiunile vizează energia și „flota fantomă” a Rusiei
Noul proiect de lege include pentru prima dată măsuri americane îndreptate împotriva ceea ce este descris drept „flota fantomă” a Rusiei.
Adoptarea acestui pachet reprezintă prima acțiune majoră a Congresului american împotriva Moscovei de la revenirea președintelui republican Donald Trump la putere.
Măsurile prevăzute în text vizează, de asemenea, sectoarele rusești ale energiei și apărării. Printre persoanele vizate se află președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali de rang înalt.
Unul dintre elementele proiectului îi acordă președintelui Statelor Unite posibilitatea de a impune taxe vamale de până la 100% celor mai mari cinci țări care importă gaze și petrol din Rusia.
Prin această măsură, Statele Unite urmăresc să reducă dependența acestor state de hidrocarburile rusești. Printre țările vizate se numără China și India.
India avertizează asupra efectelor asupra relației cu SUA
Noile măsuri americane au generat deja o reacție din partea Indiei. New Delhi a avertizat Washingtonul că eventualele tarife aplicate achizițiilor de petrol rusesc ar putea afecta relațiile bilaterale dintre cele două țări.
India se numără printre principalii cumpărători de hidrocarburi rusești vizați de mecanismul prevăzut în proiectul de lege american.
Negocierile pentru pacea din Ucraina stagnează
Reacția Kremlinului vine într-un moment în care eforturile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina se află într-un impas.
Conflictul a fost lansat de Rusia în urmă cu patru ani și jumătate, iar încercările diplomatice de a ajunge la un acord de pace stagnează de luni de zile.
La începutul acestei luni, președintele Donald Trump a trimis doi emisari atât la Moscova, cât și la Kiev, în încercarea de a relansa procesul diplomatic.
Kremlinul susține acum că noile sancțiuni americane riscă să complice tocmai aceste eforturi de negociere, în timp ce proiectul de lege aprobat de Congres urmează să ajungă la promulgare.