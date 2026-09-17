Inteligența artificială lovește presa britanică. 220 de posturi editoriale dispar la Reach

Reach, grupul care deține Daily Mirror și Daily Express, va desființa încă 220 de posturi editoriale și va închide trei publicații online. Compania vorbește despre o schimbare majoră în modul în care oamenii consumă știrile, pe fondul scăderii traficului și al utilizării tot mai frecvente a rezumatelor generate de inteligența artificială.
Reach, compania care deține publicațiile britanice Daily Mirror și Daily Express, a anunțat că va desființa încă 220 de posturi editoriale, în contextul unei scăderi a traficului online. Datele companiei arată că publicul folosește tot mai mult rezumatele generate de inteligența artificială, schimbare care afectează modul în care cititorii ajung la conținutul publicațiilor.
Pe lângă restructurări, Reach va închide trei publicații exclusiv online: KentLive, AberdeenLive și GalwayBeo. Compania a precizat că acestea nu au reușit să își consolideze poziția de principală sursă de informații în regiunile pe care le acopereau.
O nouă rundă de restructurări în cadrul Reach
Anunțul vine după o altă rundă de restructurări. La începutul lunii septembrie, compania anunțase că aproximativ 600 de posturi sunt în pericol, iar în final au fost desființate peste 300 de posturi editoriale.
David Higgerson, directorul de conținut al Reach, spune că măsurile vin într-un moment în care modul în care publicul caută și consumă informațiile se schimbă puternic.
„Suntem în mijlocul unei schimbări uriașe în modul în care publicul își dorește conținut și jurnalism.
Pentru a asigura un viitor sustenabil pentru jurnalismul nostru, trebuie să ne concentrăm investițiile în domeniile în care publicul nostru petrece cel mai mult timp și unde veniturile noastre reflectă valoarea muncii noastre. În redacțiile noastre, asta înseamnă mai puțin accent pe volumul de știri și mai mult pe jurnalismul original și pe branduri distinctive”, a precizat acesta.
Reach va crea aproximativ 60 de posturi noi
În paralel cu disponibilizările, grupul intenționează să creeze aproximativ 60 de posturi noi, cu obiectivul de a crește veniturile din zona digitală. Compania se va concentra în special pe abonamente și pe videoclipuri de lungă durată.
Pe lângă reducerea traficului venit din Google, Higgerson a indicat și extinderea activității BBC drept una dintre probleme. El susține că BBC preia în proporție de până la 70% conținutul local realizat de publicațiile comerciale.
Reach va renunța și la vizualizările de pagină ca principal indicator al implicării publicului și se va concentra în schimb pe „timpul de implicare activă”.
Pe lângă Mirror și Express, Reach mai deține Daily Star și Daily Record, precum și publicațiile Manchester Evening News, Birmingham Mail și Liverpool Echo.