Inteligența artificială lovește presa britanică. 220 de posturi editoriale dispar la Reach

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 14:48

Reach, grupul care deține Daily Mirror și Daily Express, va desființa încă 220 de posturi editoriale și va închide trei publicații online. Compania vorbește despre o schimbare majoră în modul în care oamenii consumă știrile, pe fondul scăderii traficului și al utilizării tot mai frecvente a rezumatelor generate de inteligența artificială.

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