Frații Tate, loviți de un nou demers al procurorilor. Britanicii au făcut cererea oficială

Publicat 17 sept. 2026, 12:25 Sursă Agerpres

Procurorii britanici au transmis oficial Statelor Unite cererile pentru extrădarea fraților Andrew și Tristan Tate, care ar urma să fie judecați în Regatul Unit pentru acuzații de viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Solicitările au ajuns la Departamentul de Stat al SUA săptămâna trecută, relateaă agențiile de presă străine.

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