„Roboții vor veni!” Planul uriaș pregătit de Rheinmetall pentru războiul viitorului

Publicat 17 sept. 2026, 11:11 Sursă euronews.com

Războiul viitorului ar putea arăta foarte diferit față de conflictele actuale, iar roboții umanoizi, dronele și tehnologiile spațiale sunt printre sistemele cărora li se pregătește un rol tot mai important. Armin Papperger, directorul general al gigantului german Rheinmetall, spune că această transformare este inevitabilă.

Distribuie articolul