„Roboții vor veni!” Planul uriaș pregătit de Rheinmetall pentru războiul viitorului

Războiul viitorului ar putea arăta foarte diferit față de conflictele actuale, iar roboții umanoizi, dronele și tehnologiile spațiale sunt printre sistemele cărora li se pregătește un rol tot mai important. Armin Papperger, directorul general al gigantului german Rheinmetall, spune că această transformare este inevitabilă.
Într-un interviu acordat Euronews, șeful Rheinmetall a vorbit despre ritmul în care Germania își dezvoltă industria de apărare, despre dificultățile întâmpinate de producători și despre tehnologiile în care compania investește pentru următorii ani.
„Roboții vor veni, este absolut clar”, a declarat Armin Papperger.
Compania germană are deja un centru de cercetare în Bremen destinat dezvoltării roboților umanoizi. Rheinmetall nu dispune însă, în acest moment, de produse pregătite pentru producția de serie.
Papperger spune că firma investește în această direcție, însă nu a oferit detalii despre proiectele aflate în dezvoltare. Roboții umanoizi fac astfel parte din planurile companiei pentru următoarea etapă a tehnologiei militare, alături de drone și sisteme spațiale.
Producția de muniție a crescut masiv
În paralel cu investițiile în noile tehnologii, Rheinmetall își extinde puternic capacitățile tradiționale de producție. Armin Papperger consideră că Germania și Europa trebuie să accelereze fabricarea de rachete și muniție.
Una dintre problemele importante este capacitatea limitată de producție a motoarelor pentru rachete și a focoaselor. Aceste componente reprezintă un obstacol pentru creșterea rapidă a producției.
„Pur și simplu nu poți produce rachete atât de repede”, a spus directorul Rheinmetall.
Pentru extinderea activității, compania derulează un program de investiții în valoare de 30 de miliarde de euro, care se întinde pe o perioadă de șase ani.
Rheinmetall și-a majorat deja considerabil producția de muniție. Numărul proiectilelor de artilerie fabricate a crescut de la aproximativ 70.000 la 1,5 milioane de unități.
În cazul muniției de calibru mediu, producția a urcat de la mai puțin de un milion la patru milioane de proiectile.
Și producția de muniție destinată tancurilor a fost extinsă. Aceasta a ajuns la aproximativ 240.000 de unități, comparativ cu 40.000-60.000 în anii anteriori.
Compania germană intenționează, de asemenea, să își mărească producția de vehicule logistice și tactice.
Skyranger va intra în producția de serie din 2027
Un alt proiect important pentru Rheinmetall este sistemul de apărare antiaeriană Skyranger. Potrivit lui Papperger, primele livrări de serie destinate Germaniei sunt programate să înceapă în 2027.
În prezent, proiectul se confruntă cu întârzieri minore. Acestea sunt legate de integrarea unor tehnologii, inclusiv a șasiului, radarului și rachetelor.
În același timp, Rheinmetall lucrează la extinderea capacității de producție. Compania estimează că, de la sfârșitul anului viitor, va putea construi până la 400 de sisteme Skyranger pe an.
Papperger susține că Skyranger poate combate inclusiv rachete care ating viteze de până la Mach 3, precum și drone de dimensiuni mici.
Pentru amenințările aeriene ale viitorului, șeful Rheinmetall spune însă că nu va exista o singură categorie de armament capabilă să răspundă tuturor pericolelor.
Dronele, rachetele și sateliții, parte din același sistem
Rheinmetall dezvoltă și noi capacități pentru atacuri la distanță. Compania are proiecte comune cu Destinus pentru rachete de croazieră și cu Lockheed Martin pentru rachete de artilerie.
Potrivit lui Papperger, ambele proiecte se află în fazele finale înainte de semnarea acordurilor.
În același timp, compania germană își extinde activitatea în domeniul spațial. Rheinmetall lucrează atât la construcția de sateliți, cât și la procesarea comunicațiilor și a informațiilor transmise de aceștia.
Viziunea prezentată de Papperger este aceea a unui câmp de luptă în care mai multe categorii de sisteme vor funcționa împreună. Artileria, vehiculele blindate, muniția convențională, dronele și rachetele vor continua să fie utilizate, însă ponderea fiecărei categorii se va modifica.
„Totul este necesar”, a spus șeful Rheinmetall.
În opinia sa, provocarea va fi stabilirea cantității necesare din fiecare tip de armament, pe măsură ce tehnologiile și modul de desfășurare a operațiunilor militare se schimbă.
Extinderea capacităților de producție presupune și o creștere majoră a numărului de angajați. În prezent, Rheinmetall are aproximativ 34.000 de persoane care lucrează în activitățile de apărare.
Compania își propune să ajungă la aproximativ 70.000 de angajați până în 2030.
Armin Papperger estimează că lanțul de furnizori asociat Rheinmetall ar putea ajunge, la rândul său, la aproximativ 210.000 de angajați.
Planul companiei acoperă astfel simultan mai multe domenii. Pe lângă muniție și vehicule blindate, Rheinmetall investește în drone, rachete, roboți și sisteme spațiale.