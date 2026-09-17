Revolut a transmis datele a 680 de clienți unor escroci. Hackerii au folosit adresa unei prefecturi din Italia

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 09:54

O fraudă informatică de amploare a vizat Revolut, după ce atacatorii au folosit adresa de poștă electronică certificată a Prefecturii Reggio Calabria și s-au prezentat drept anchetatori. Compania a confirmat că a transmis informații despre 680 de clienți, inclusiv date din pașapoarte, adrese, conturi bancare și tranzacții.

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