Zelenski anunță că este gata de alegeri, dar războiul blochează scrutinul în Ucraina: „Sunt pregătit chiar mâine”

Volodimir Zelenski spune că ar putea convoca alegeri imediat, însă războiul, legea marțială, securitatea și situația milioanelor de ucraineni aflați peste hotare fac scrutinul imposibil în prezent.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să organizeze alegeri „chiar mâine”, dar a subliniat că un scrutin nu poate avea loc atât timp cât războiul cu Rusia continuă. Liderul de la Kiev a invocat restricțiile legale, riscurile de securitate și dificultatea de a garanta votul pentru milioane de cetățeni aflați în afara țării sau în zone ocupate de armata rusă.
Într-un interviu acordat postului CBS, Zelenski a spus că desfășurarea alegerilor în actualul context ar fi blocată nu doar de Constituție și de legislația electorală, ci mai ales de condițiile de securitate generate de atacurile și luptele în curs.
Legea marțială în vigoare interzice organizarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale, conform Ukrainska Pravda.
„Sunt pregătit să le organizez mâine. Dar dacă războiul continuă, acest lucru este imposibil”, a transmis președintele ucrainean.
De ce spune Zelenski că alegerile nu pot fi organizate
Șeful statului ucrainean a indicat mai multe obstacole majore pentru un eventual vot național în perioada războiului precum siguranța alegătorilor și a personalului electoral, într-o țară vizată constant de atacuri cu rachete și drone, imposibilitatea asigurării unor condiții egale de vot în regiunile afectate de lupte, situația celor aproximativ 9 milioane de ucraineni care se află în străinătate, accesul la urne pentru cetățenii din teritoriile ocupate de Rusia, respectarea legislației electorale și a normelor constituționale în perioada legii marțiale.
Zelenski a sugerat că este greu de imaginat organizarea unei campanii și a unui scrutin național într-un moment în care activitatea normală din multe comunități este afectată de război.
„Cum pot fi organizate alegeri când copiii nu pot merge la școală? Cum pot avea loc alegeri când 9 milioane de oameni sunt în străinătate?”, a declarat liderul de la Kiev.
Votul în străinătate și în zonele ocupate
Președintele Ucrainei a atras atenția că, în condiții normale, circa 500.000 de cetățeni ucraineni votează din afara granițelor țării. În actualul context, numărul persoanelor refugiate sau stabilite temporar în alte state este însă mult mai mare, iar organizarea secțiilor de votare ar presupune un mecanism logistic amplu.
O altă problemă ține de locuitorii din teritoriile aflate sub control rusesc. Zelenski a pus sub semnul întrebării posibilitatea desfășurării unui proces electoral liber și verificabil în zone unde sunt prezente trupele Moscovei.
„Vor putea ei să voteze? Cum vor vota și cine va controla procesul? Acolo sunt soldați ruși”, a spus președintele Ucrainei.
Zelenski: Pacea rămâne prioritatea
Liderul ucrainean a susținut că Kievul a cerut în mai multe rânduri o încetare a focului, care ar putea permite inclusiv pregătirea unui scrutin. Zelenski afirmă însă că Rusia nu a acceptat asemenea propuneri.
Declarațiile sale vin pe fondul unei dezbateri interne privind momentul în care Ucraina ar trebui să înceapă pregătirile pentru alegeri. Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a afirmat în august că Rusia nu ar trebui să poată decide indirect momentul în care ucrainenii își aleg conducerea. Ulterior, echipa sa a precizat că mesajul nu reprezenta o solicitare pentru alegeri imediate, ci pentru începerea pregătirilor juridice și tehnice necesare.
Zelenski a respins însă ideea unui scrutin în plin război, apreciind că alegerile ar putea diviza societatea într-un moment în care principala miză este apărarea țării și revenirea la pace. Într-o intervenție publicată anterior de CBS, președintele ucrainean a descris alegerile organizate în timpul războiului drept un risc major pentru unitatea Ucrainei.