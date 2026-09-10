Trump anunță când s-ar putea încheia războiul cu Iranul: „Nici petrolul nu se va ieftini!”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 10:42

Donald Trump spune că războiul cu Iranul nu se va încheia înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie și estimează că prețul petrolului va rămâne ridicat până atunci. Președintele SUA susține că războiul s-ar putea termina imediat după scrutin, în timp ce presiunile politice și economice asupra administrației sale cresc.

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