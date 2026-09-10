Trump anunță când s-ar putea încheia războiul cu Iranul: „Nici petrolul nu se va ieftini!”

Donald Trump spune că războiul cu Iranul nu se va încheia înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie și estimează că prețul petrolului va rămâne ridicat până atunci. Președintele SUA susține că războiul s-ar putea termina imediat după scrutin, în timp ce presiunile politice și economice asupra administrației sale cresc.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede că războiul cu Iranul se va încheia înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie și spune că nici prețul petrolului nu va scădea până atunci. Liderul de la Casa Albă estimează că războiul ar putea lua sfârșit imediat după scrutinul programat pe 3 noiembrie.
Declarațiile au fost făcute în timp ce Trump se îndrepta spre Texas pentru prima convenție electorală intermediară a Partidului Republican. Președintele american se confruntă cu o scădere în sondaje și cu presiuni din interiorul propriului partid pentru încheierea conflictului cu Iranul.
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Când crede Donald Trump că se va încheia războiul cu Iranul?
Donald Trump a spus că se așteaptă ca războiul să continue cel puțin până la alegerile de la jumătatea mandatului și a legat finalul conflictului de perioada imediat următoare scrutinului. El susține că Iranul nu va mai putea continua confruntarea mult timp după acel moment, conform BBC.
„Cred că războiul se va termina imediat după alegeri, pentru că nu mai pot rezista”, a declarat Trump.
Președintele american a afirmat și că ar putea avea loc noi negocieri cu Iranul, însă a precizat că, în acest moment, o asemenea variantă „nu este ceva ce luăm în considerare”.
Ce spune Trump despre prețul petrolului?
Donald Trump estimează că prețul petrolului va rămâne ridicat până în apropierea alegerilor, după ce cotația a ajuns miercuri la 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna iulie. Creșterea vine pe fondul intensificării luptelor din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra instalațiilor petroliere din regiune.
„Imediat după alegeri, prețul petrolului va scădea brusc. Cred că va dura puțin mai mult decât alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Trump.
La convenția din Texas, președintele SUA a reluat ideea și a spus că prețul petrolului va coborî „de îndată ce vom câștiga războiul cu Iranul”.
Ce acuzații lansează Trump la adresa Iranului?
Donald Trump susține că Iranul ar încerca să influențeze alegerile americane astfel încât la putere să ajungă politicieni mai slabi, însă nu a prezentat dovezi în sprijinul acestei afirmații. Teheranul a negat în repetate rânduri că urmărește să obțină arme nucleare.
„Iranul este disperat să încerce să influențeze alegerile, astfel încât să putem aduce un grup slab de oameni acolo și să-i lăsăm în pace și să aibă arma nucleară”, a afirmat Trump, într-o aparentă referire la democrați.
Președintele american a vorbit și despre nemulțumirea unei părți a populației față de efectele economice ale războiului. „Oamenii vin la mine și-mi spun: «Aș fi vrut să nu fi pornit războiul din Iran. Acum prețul benzinei a crescut»”, a spus Trump.
De ce crește presiunea asupra lui Donald Trump?
Războiul se află în a șaptea lună, deși Donald Trump estimase inițial că va dura doar câteva săptămâni. Conflictul și efectele sale asupra prețurilor la combustibili și alimente au fost însoțite de o scădere a popularității președintelui și de presiuni venite inclusiv din partea unor republicani și a unor susținători ai săi pentru oprirea rapidă a confruntării.
Alegerile de la jumătatea mandatului vor avea loc pe 3 noiembrie, iar republicanii riscă să piardă controlul asupra Congresului. La convenția din Texas, Trump a încercat să mobilizeze electoratul republican înaintea scrutinului.
Cum s-au intensificat luptele în Orientul Mijlociu?
Confruntările din regiune s-au intensificat în ultimele zile, în timp ce instalațiile petroliere au devenit ținte ale atacurilor, iar prețul combustibilului a crescut. Miercuri, armata americană a anunțat că a atacat cinci petroliere cu legături cu Iranul, iar Teheranul a răspuns prin atacuri asupra a două distrugătoare ale Marinei SUA și a opt petroliere din Strâmtoarea Ormuz.
Potrivit presei de stat iraniene, navele ar fi suferit „daune grave”. Cu o zi înainte, houthii din Yemen, care au legături cu Iranul, au lansat un val de atacuri în Arabia Saudită, provocând incendii la instalații petroliere.
Luptele au reînceput după expirarea, luna trecută, a unui armistițiu de 60 de zile între SUA și Iran. În acest context, creșterea costurilor combustibililor a alimentat și temerile că dobânzile din Statele Unite ar putea crește.