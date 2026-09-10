SUA au atacat o navă în Marea Caraibilor. Trei persoane au fost ucise

Armata SUA a atacat o ambarcațiune rapidă în Marea Caraibilor, despre care susține că era implicată în traficul de droguri. Trei persoane aflate la bord au fost ucise, iar operațiunea se înscrie într-o serie de atacuri americane care au provocat peste 220 de morți din septembrie 2025.
Armata Statelor Unite a anunțat că a lovit o ambarcațiune rapidă în Marea Caraibilor, despre care susține că era implicată în traficul de droguri. Trei persoane aflate la bord au fost ucise în urma atacului, iar autoritățile americane le-au descris drept „narcoteroriști”.
Comandamentul Sud al SUA, SOUTHCOM, a transmis că operațiunea a vizat o navă care se deplasa pe rute cunoscute pentru traficul de droguri și susține că avea „informații confirmate” privind implicarea ambarcațiunii în activități de narcotrafic. Armata americană nu a oferit însă informații suplimentare despre identitatea celor trei persoane ucise sau despre presupusa încărcătură transportată de navă.
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De ce susține armata americană că a atacat ambarcațiunea?
SOUTHCOM afirmă că nava vizată se deplasa pe rute cunoscute pentru traficul de droguri și că existau „informații confirmate” privind implicarea acesteia în activități de narcotrafic. Cele trei persoane ucise au fost descrise de autoritățile americane drept „narcoteroriști”, fără să fie făcute publice alte detalii despre identitatea acestora, notează Reuters.
Washingtonul susține că operațiunile desfășurate în Marea Caraibilor și în estul Oceanului Pacific sunt îndreptate împotriva rețelelor de trafic de droguri și a persoanelor implicate în astfel de activități.
Câte persoane au murit în atacurile americane asupra acestor nave?
Atacul face parte dintr-o serie de operațiuni desfășurate de Statele Unite în Marea Caraibilor și în estul Oceanului Pacific. Administrația președintelui Donald Trump susține că ambarcațiunile vizate în aceste operațiuni transportau droguri.
Potrivit Reuters, atacurile americane asupra acestor nave, începute în septembrie 2025, au provocat moartea a peste 220 de persoane. În cel mai recent atac anunțat de armata SUA, trei persoane aflate la bordul ambarcațiunii au fost ucise.
De ce sunt contestate operațiunile Statelor Unite?
Operațiunile au provocat controverse internaționale, iar mai mulți experți și organizații pentru drepturile omului au pus sub semnul întrebării legalitatea atacurilor. Human Rights Watch, Amnesty International și experți independenți ai ONU le-au calificat drept execuții extrajudiciare ilegale.
American Civil Liberties Union a criticat, la rândul său, justificările administrației Trump și a descris afirmațiile despre persoanele vizate drept „afirmații nefondate, menite să inducă frica”. Washingtonul continuă însă să susțină că operațiunile vizează rețele de trafic de droguri și persoanele implicate în acestea.