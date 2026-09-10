SUA au atacat o navă în Marea Caraibilor. Trei persoane au fost ucise

Publicat 10 sept. 2026, 08:59 Actualizat 10 sept. 2026, 09:13

Armata SUA a atacat o ambarcațiune rapidă în Marea Caraibilor, despre care susține că era implicată în traficul de droguri. Trei persoane aflate la bord au fost ucise, iar operațiunea se înscrie într-o serie de atacuri americane care au provocat peste 220 de morți din septembrie 2025.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre drogurisuadrepturile omului