Ungaria pune din nou frână Ucrainei în drumul spre UE. De ce a menținut dreptul de veto într-un moment important

Ungaria a blocat din nou un pas important în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Budapesta refuză deschiderea unui nou capitol de negociere și condiționează continuarea parcursului european al Kievului de aplicarea unor garanții privind drepturile comunității maghiare din Ucraina.
Ungaria își menține veto-ul în negocierile cu Ucraina
Statele membre ale Uniunii Europene nu au reușit să facă progrese în procesul de aderare a Ucrainei, după ce reprezentantul Ungariei și-a menținut dreptul de veto asupra unui nou capitol de negociere.
Potrivit Euronews, poziția Budapestei a fost reconfirmată în cadrul unei reuniuni a Grupului de lucru al Consiliului privind extinderea și țările care negociază aderarea la UE. Veto-ul fusese introdus pentru prima dată săptămâna trecută și viza deschiderea unui capitol referitor la piața internă și politica în domeniul concurenței.
Ungaria s-a opus deschiderii capitolului, deși acesta beneficiază de sprijinul unui număr mare de state membre, precum și al Comisiei Europene.
Budapesta leagă în mod explicit continuarea procesului de aderare a Ucrainei de respectarea drepturilor comunității minoritare maghiare din această țară. Această condiție a fost exprimată de partea maghiară încă de săptămâna trecută.
Budapesta cere aplicarea angajamentelor Kievului
În această vară, oficialii maghiari și ucraineni au purtat negocieri privind drepturile minorității maghiare din Ucraina. În urma discuțiilor, Kievul s-a angajat să garanteze drepturile acestei comunități în domeniile educației, culturii și limbii.
Pentru Ungaria, însă, aceste angajamente trebuie să fie puse în practică. Budapesta insistă acum asupra aplicării lor și le leagă de continuarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Anterior, Ungaria acceptase deschiderea a două capitole de negociere cu Ucraina. Acestea vizau drepturile fundamentale și relațiile externe.
Moldova nu este blocată de Ungaria în același mod
Poziția Ungariei este diferită în cazul Republicii Moldova. Potrivit Euronews, Budapesta nu și-a extins dreptul de veto asupra Moldovei și, teoretic, a permis deschiderea celui de-al treilea capitol de negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană.
Totuși, mai multe state membre sunt reticente în privința separării celor două țări candidate. Din punct de vedere formal, parcursurile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova rămân legate între ele.
Peter Magyar, mai flexibil decât Viktor Orban
Poziția actuală a Budapestei apare într-un context politic diferit față de perioada în care guvernul Ungariei era condus de Viktor Orban.
Noul guvern al Ungariei, condus de Peter Magyar, s-a arătat mai flexibil în privința procesului de aderare a Ucrainei la UE. Executivul de la Budapesta continuă însă să se opună unei aderări accelerate a Kievului.
Anterior, guvernul condus de Viktor Orban blocase categoric orice progres privind cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană.