Ungaria pune din nou frână Ucrainei în drumul spre UE. De ce a menținut dreptul de veto într-un moment important

Publicat 9 sept. 2026, 23:45 Sursă euronews.com

Ungaria a blocat din nou un pas important în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Budapesta refuză deschiderea unui nou capitol de negociere și condiționează continuarea parcursului european al Kievului de aplicarea unor garanții privind drepturile comunității maghiare din Ucraina.

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