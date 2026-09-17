Trump amenință UE cu tarife uriașe după planul surpriză pentru Canada: „Putem opri comerțul”

Publicat 17 sept. 2026, 09:03 Actualizat 17 sept. 2026, 09:13

Donald Trump a avertizat Uniunea Europeană că ar putea impune tarife suplimentare sau chiar limita schimburile comerciale dacă Bruxelles-ul avansează ideea unui statut de „membru asociat” pentru Canada.

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