Trump amenință UE cu tarife uriașe după planul surpriză pentru Canada: „Putem opri comerțul”

Donald Trump a avertizat Uniunea Europeană că ar putea impune tarife suplimentare sau chiar limita schimburile comerciale dacă Bruxelles-ul avansează ideea unui statut de „membru asociat” pentru Canada.
Președintele american Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu tarife „foarte serioase” și chiar cu restricționarea schimburilor comerciale, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca Canada să poată deveni primul „membru asociat” al UE.
Reacția liderului de la Casa Albă a venit după discursul anual privind Starea Uniunii, susținut miercuri de Ursula von der Leyen în Parlamentul European de la Strasbourg. La eveniment a participat și premierul Canadei, Mark Carney, care urmează să se adreseze eurodeputaților joi.
Trump a descris perspectiva apropierii instituționale dintre Ottawa și Bruxelles drept „ridicolă” și a calificat Canada drept un partener comercial slab. El a transmis că Washingtonul ar putea riposta dacă apreciază inițiativa drept un gest ostil.
„Dacă este o intenție bună, e în regulă. Dacă este o intenție rea, vom pune tarife foarte mari Europei”, a declarat Donald Trump, potrivit relatărilor presei internaționale. Liderul american a spus, de asemenea, că SUA ar putea opri comerțul cu UE „în multe domenii” dacă planul ar fi considerat ostil.
UE și Canada, dincolo de CETA
Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană și Canada vor să extindă cooperarea existentă, bazată pe acordul comercial CETA, printr-o nouă formulă denumită „Alianța pentru viitor”.
Obiectivul este construirea unui spațiu comun de prosperitate și securitate economică, într-un moment în care Ottawa și Bruxelles-ul caută să își reducă vulnerabilitățile comerciale și strategice într-un context internațional tot mai tensionat.
„Aș vrea să lucrăm împreună pentru a deschide ușa Canadei, astfel încât să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”, i-a spus von der Leyen premierului canadian Mark Carney, moment primit cu aplauze în picioare de Parlamentul European.
Șefa Comisiei Europene a insistat că apropierea dintre UE și Canada nu se limitează la schimburile comerciale, ci se bazează și pe valori politice comune, inclusiv apărarea democrației.
Ce ar include „Alianța pentru viitor”
Parteneriatul extins dintre Uniunea Europeană și Canada ar putea viza sectoare considerate strategice pentru competitivitatea economică și securitatea celor două părți precum producție avansată și tehnologii industriale, cooperare în domeniul inteligenței artificiale, calculului cuantic și securității cibernetice, energie, minerale critice și lanțuri de aprovizionare pentru baterii, dezvoltarea industriei de apărare, proiecte comune în Arctica, consolidarea securității economice.
„Nu este un parteneriat împotriva cuiva, ci pentru forța noastră comună”, a declarat Ursula von der Leyen, care a spus că relația UE-Canada trebuie dusă „la cel mai înalt nivel posibil”.
Canada caută alternative la dependența de SUA
Inițiativa apare pe fondul deteriorării relațiilor dintre Canada și Statele Unite. Ottawa încearcă să își diversifice relațiile economice, în condițiile în care aproximativ 70% din exporturile canadiene ajung pe piața americană.
Mark Carney a susținut în ultimele luni că țările cu influență medie trebuie să coopereze mai strâns pentru a-și apăra interesele într-o lume dominată de rivalități între marile puteri. Premierul canadian a respins ideea unei integrări complete în UE, dar a pledat pentru o alianță specială cu blocul comunitar.
Jonathan Wilkinson, ambasadorul desemnat al Canadei pe lângă UE, a confirmat că discuțiile privind un posibil statut de asociere au existat înainte de discursul Ursulei von der Leyen. Oficialul a precizat însă că Ottawa nu urmărește aderarea deplină, deoarece aceasta ar implica renunțarea la o parte din suveranitate.
Statut fără precedent în UE
Propunerea ridică însă numeroase semne de întrebare. „Membrul asociat” nu reprezintă, în prezent, o categorie juridică prevăzută de tratatele Uniunii Europene, iar legislația UE stabilește că doar statele europene pot solicita aderarea deplină.
Prin urmare, nu există încă reguli clare privind atribuțiile, accesul la piața europeană, participarea la reuniuni sau eventualele drepturi politice pe care Canada le-ar putea primi. De asemenea, nu este clar ce procedură ar fi necesară pentru aprobarea unui astfel de aranjament și cât timp ar putea dura negocierile.