O româncă și partenerul ei, uciși în Portugalia. Îngrijitorul ar fi încercat să ascundă trupurile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 21:33

O româncă și partenerul său au fost găsiți morți în locuința în care trăiau în Lagos, în regiunea Algarve din Portugalia. Cei doi ar fi fost victimele unei crime violente, iar principalul suspect este chiar bărbatul care se ocupa de îngrijirea lor.

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