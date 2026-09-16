O româncă și partenerul ei, uciși în Portugalia. Îngrijitorul ar fi încercat să ascundă trupurile

O româncă și partenerul său au fost găsiți morți în locuința în care trăiau în Lagos, în regiunea Algarve din Portugalia. Cei doi ar fi fost victimele unei crime violente, iar principalul suspect este chiar bărbatul care se ocupa de îngrijirea lor.
Potrivit informațiilor prezentate în presa portugheză și preluate de presa din România, femeia, Milena, locuia de mai mult timp în Portugalia alături de partenerul său. Anchetatorii suspectează că cei doi ar fi fost agresați cu o rangă, iar rănile suferite le-ar fi provocat moartea.
Îngrijitorul ar fi încercat să ascundă crima
Principalul suspect în cazul dublei crime este bărbatul care lucra pentru cuplu. După presupusa agresiune, acesta ar fi încercat să creeze impresia că cei doi au dispărut.
Potrivit relatărilor martorilor, suspectul ar fi mers la vecini și le-ar fi spus că nu îi mai găsește pe Milena și pe partenerul ei. Mai mult, ar fi participat la căutarea celor doi, comportându-se ca și cum ar fi fost îngrijorat de dispariția lor.
Un vecin a povestit că bărbatul le-ar fi cerut ajutorul după ce le-a spus că cei doi nu mai sunt de găsit.
Comportamentul său a ridicat însă suspiciuni în rândul apropiaților familiei.
Ar fi încercat să scape de trupurile victimelor
Anchetatorii iau în calcul că suspectul ar fi încercat să distrugă urmele crimei înainte de a anunța presupusa dispariție.
Conform informațiilor prezentate în presa locală, bărbatul ar fi încercat să ascundă sau să distrugă trupurile celor două victime într-un rezervor aflat în apropierea piscinei din curte.
Pentru acest lucru, ar fi folosit un amestec de clor și alte substanțe chimice. Suspectul s-ar fi documentat anterior cu privire la metode prin care ar fi putut să ascundă urmele și să scape de cadavre.
Circumstanțele exacte ale crimei și ale încercării de a ascunde trupurile sunt în continuare investigate de autoritățile portugheze.
Suspectul ar fi încercat să fugă
După ce familia victimelor ar fi început să pună la îndoială povestea sa, bărbatul ar fi încercat să părăsească zona.
Potrivit relatărilor, acesta i-ar fi mărturisit unui prieten că el este responsabil pentru moartea celor doi și i-ar fi cerut să îl ajute să se ascundă.
Prietenul ar fi fost rugat să meargă să îl ia, însă informațiile au ajuns la autorități, iar anchetatorii au putut interveni.
Vecinii spun că suspectul se enerva uneori
Oamenii din comunitate au declarat că bărbatul avea o relație aparent normală cu victimele, însă uneori ar fi existat momente tensionate.
O vecină a povestit că acesta se enerva, în special în relația cu femeia, despre care în comunitate se spunea că era atentă la plata banilor pentru munca prestată.
„Uneori se enerva – mai ales pe soție. (...) Dar nu m-aș fi gândit niciodată... Vorbea mereu frumos despre ei”, a declarat vecina.
Un alt localnic a relatat că suspectul ar fi venit la ușa lor pentru a anunța că cei doi au dispărut și că nimeni nu știe unde se află.
Familia româncei este profund afectată de tragedie și se pregătește să îi conducă pe cei doi pe ultimul drum. Ancheta autorităților portugheze continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs dubla crimă și pentru clarificarea motivului acesteia.