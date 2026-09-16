Exporturile de animale vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare ar putea fi deblocate în maximum o lună

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 17:28

Exporturile către țările terțe ale ovinelor și caprinelor vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR) ar putea fi reluate în cel mult o lună. Anunțul a fost făcut la Strasbourg de eurodeputatul PNL Daniel Buda, care spune că a discutat situația cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi.

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