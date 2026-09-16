Exporturile de animale vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare ar putea fi deblocate în maximum o lună

Exporturile către țările terțe ale ovinelor și caprinelor vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR) ar putea fi reluate în cel mult o lună. Anunțul a fost făcut la Strasbourg de eurodeputatul PNL Daniel Buda, care spune că a discutat situația cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi.
Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, a transmis un mesaj direct crescătorilor de oi afectați de restricțiile impuse în urma focarelor de PPR.
Eurodeputatul susține că, în urma discuțiilor purtate cu oficialul european Oliver Varhelyi, exporturile de animale vaccinate către piețele din afara Uniunii Europene ar urma să fie deblocate în maximum o lună.
„Vreau să dau un mesaj foarte clar către crescătorii de oi. În maximum o lună de zile, în urma discuțiilor purtate cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor Oliver Varhelyi, vor fi deblocate exporturile către țările terțe de animale care vor fi vaccinate”, a declarat Daniel Buda într-un briefing pentru jurnaliștii români, la Strasbourg.
Eurodeputatul a explicat că reluarea exporturilor este importantă pentru fermierii care se confruntă deja cu dificultăți privind asigurarea furajelor și a apei pentru animale.
„Ca să știe cum își fac planurile mai departe pentru managementul fermelor. În momentul de față, fermierii se confruntă cu o lipsă acută de furaje, de apă, dacă nu ai nici piață unde să vinzi aceste animale, evident că problemele sunt foarte mari”, a precizat Buda.
Peste 1,3 milioane de doze pentru vaccinarea animalelor
Potrivit eurodeputatului, Comisia Europeană ar fi oferit garanții privind asigurarea necesarului de vaccinuri pentru combaterea pestei micilor rumegătoare.
Buda afirmă că România ar urma să primească peste 1,3 milioane de doze, care să permită vaccinarea animalelor și, ulterior, reluarea exporturilor către piețele din țările terțe.
„Există promisiuni ferme din partea CE că vom primi peste 1.300.000 de doze pentru a putea vaccina animalele şi, în acelaşi timp, că vom putea exporta aceste animale către pieţele din ţările terţe”, a declarat eurodeputatul.
Pentru crescătorii de ovine și caprine, accesul la piețele externe este esențial pentru valorificarea efectivelor și reducerea pierderilor generate de restricțiile comerciale.
Daniel Buda critică modul în care au fost deturnate protestele fermierilor
În cadrul declarațiilor de la Strasbourg, Daniel Buda a abordat și protestele fermierilor desfășurate la București.
Eurodeputatul a criticat ceea ce a numit „parazitarea” manifestațiilor de către forțe extremiste și a susținut că problemele reale ale crescătorilor de animale trebuie soluționate prin măsuri concrete.
„Crescătorii de animale au probleme reale care trebuie să cunoască o rezolvare”, a spus Buda, precizând că a ridicat această situație și în Parlamentul European, în cadrul dezbaterii privind starea Uniunii Europene.
Acesta i-a solicitat Ursulei von der Leyen să continue sprijinirea sectorului agricol și a fermierilor afectați de restricțiile sanitar-veterinare.
Pesta micilor rumegătoare afectează sectorul zootehnic
Pesta micilor rumegătoare a generat în ultimele luni restricții privind circulația și exportul ovinelor și caprinelor din România, după apariția unor noi focare.
Autoritățile au extins în această vară zonele supuse restricțiilor, în urma confirmării unor focare în mai multe județe. Măsurile au afectat activitatea crescătorilor și posibilitățile de comercializare a animalelor.
Fermierii au reclamat pierderi importante și dificultăți în valorificarea efectivelor, în special în contextul restricțiilor privind transportul și exportul.
În septembrie, autoritățile române au intensificat discuțiile cu oficialii europeni pentru identificarea unor soluții care să permită reluarea exporturilor de ovine și caprine către țările din afara UE.
După discuțiile purtate la Bruxelles, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că există perspective pentru deblocarea exporturilor.
Ce este pesta micilor rumegătoare
Pesta micilor rumegătoare este o boală virală care afectează în principal ovinele și caprinele. Apariția focarelor determină aplicarea unor măsuri sanitar-veterinare menite să limiteze răspândirea bolii.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a precizat că PPR nu reprezintă un pericol pentru oameni și nu afectează siguranța alimentelor.
Pentru fermieri, însă, efectele economice ale focarelor și ale restricțiilor comerciale pot fi semnificative, în special atunci când accesul la piețele de desfacere este limitat.
Reluarea exporturilor pentru animalele vaccinate ar putea oferi astfel crescătorilor o importantă alternativă pentru valorificarea efectivelor, dacă măsura va fi implementată în termenul anunțat de eurodeputatul Daniel Buda.