Ministerul Energiei spune că avem depozite de gaze peste restul statelor UE

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 17:14

România intră în iarna 2026-2027 cu depozitele de gaze naturale umplute în proporție de 76,26%, peste media Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, înmagazinările au ajuns la aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, în contextul pregătirilor pentru sezonul rece.

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