Ministerul Energiei spune că avem depozite de gaze peste restul statelor UE

România intră în iarna 2026-2027 cu depozitele de gaze naturale umplute în proporție de 76,26%, peste media Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Energiei, înmagazinările au ajuns la aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, în contextul pregătirilor pentru sezonul rece.
România se apropie de ținta stabilită pentru rezervele de gaze naturale înaintea iernii 2026-2027. Depozitele sunt umplute în prezent în proporție de 76,26%, ceea ce înseamnă aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze. Nivelul este peste media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, de 68,26%, potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei.
Autoritățile și-au propus ca gradul de înmagazinare a gazelor naturale să ajungă la 80% până la 1 octombrie. Operatorii care au obligația de a constitui stocuri au transmis că se încadrează în calendarul stabilit și că România este pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivului înainte de debutul sezonului rece.
Informațiile au fost prezentate marți, 15 septembrie 2026, în cadrul Comandamentului Energetic dedicat sectorului gazelor naturale, desfășurat la sediul Transgaz. Reuniunea a fost coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și a reunit reprezentanți ai principalilor actori din sectorul energetic.
La întâlnire au participat directorul general al Transgaz, Ion Sterian, reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), producători și furnizori de gaze, operatori de distribuție și reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul energiei.
Rezervele de gaze, monitorizate înaintea sezonului rece
Ministerul Energiei anunță că urmărește constant evoluția stocurilor, astfel încât România să intre în iarna 2026-2027 cu suficiente rezerve pentru acoperirea necesarului de consum și cu măsurile necesare pentru menținerea siguranței alimentării.
Pregătirile pentru sezonul rece au loc însă într-un climat european complicat. Piața gazelor naturale este afectată de creșterea puternică a prețurilor, de nivelul mai redus al stocurilor comparativ cu anii precedenți și de incertitudinile de pe piața internațională a gazului natural lichefiat.
Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele zile, cotațiile de referință TTF din Europa au urcat în intervalul 83-84 de euro/MWh. Nivelul este aproape de trei ori mai mare decât cel consemnat la începutul anului și reprezintă cea mai ridicată valoare înregistrată din decembrie 2022.
Prețurile gazelor, influențate de tensiunile geopolitice
Evoluția prețurilor este pusă de autorități pe seama mai multor factori, printre care tensiunile geopolitice, problemele existente pe piața globală a GNL și nivelul rezervelor europene.
În acest context, menținerea unui ritm constant de înmagazinare a gazelor rămâne una dintre principalele priorități pentru perioada următoare. Autoritățile urmăresc atingerea pragului de 80% până la începutul lunii octombrie, pentru ca România să intre în sezonul rece cu un nivel adecvat al rezervelor.
Ministerul Energiei subliniază că securitatea aprovizionării cu gaze naturale în iarna 2026-2027 reprezintă o prioritate, iar evoluția stocurilor va fi monitorizată în săptămânile următoare, în condițiile unei piețe europene caracterizate în continuare de volatilitate și prețuri ridicate.