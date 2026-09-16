Peste 34.600 de locuri de muncă disponibile în România. Ce meserii se caută și unde sunt joburi în străinătate

Peste 34.600 de locuri de muncă sunt disponibile în România, potrivit datelor ANOFM. Cele mai multe posturi sunt pentru șoferi, manipulanți de mărfuri și curieri, iar prin rețeaua EURES sunt disponibile alte 101 joburi în mai multe țări europene.
Peste 34.600 de locuri de muncă sunt disponibile în acest moment la nivel național, iar oferta este una variată, de la posturi pentru persoane fără studii sau cu studii gimnaziale până la joburi pentru absolvenți de facultate. Cele mai multe angajări se fac pentru șoferi de transport rutier, manipulanți de mărfuri și curieri.
Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt disponibile în total 34.645 de posturi în țară. În același timp, românii care vor să lucreze în afara țării au la dispoziție alte 101 joburi oferite de angajatori din Spațiul Economic European prin rețeaua EURES.
Peste 34.600 de locuri de muncă disponibile în România
Oferta de locuri de muncă disponibile în România este concentrată în special în domenii în care angajatorii caută personal într-un număr mare. Cea mai mare nevoie este pentru conducători auto de transport rutier, unde sunt disponibile 3.868 de posturi.
Urmează manipulanții de mărfuri, cu 1.943 de locuri vacante, și curierii, cu 1.923 de posturi. Alte 1.583 de joburi sunt pentru muncitori necalificați în demolarea clădirilor și lucrări de construcții, iar 1.243 de locuri sunt disponibile pentru muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții. Angajatorii mai caută 1.227 de lucrători comerciali, 1.079 de agenți de securitate, 736 de muncitori necalificați pentru asamblarea și montarea pieselor, 664 de montatori de subansamble și 524 de fierari betoniști.
Peste 18.500 de joburi sunt pentru persoane fără studii sau cu studii gimnaziale
Cea mai mare parte a ofertei se adresează persoanelor care nu au studii sau care au absolvit cel mult învățământul primar ori gimnazial. Pentru această categorie sunt disponibile 18.537 de locuri de muncă. Printre meseriile căutate se numără curier, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat în construcții și muncitor pentru asamblarea și montarea pieselor. Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile alte 7.209 locuri de muncă. Angajatorii caută în această categorie șoferi de transport rutier, sudori, lucrători comerciali, montatori de subansamble și operatori la mașini-unelte cu comandă numerică.
Ce locuri de muncă sunt disponibile pentru cei cu liceu sau facultate
Persoanele care au absolvit liceul sau o școală postliceală au la dispoziție 6.789 de posturi. Printre joburile oferite se află cele de agent de securitate, asistent medical generalist, servant pompier, agent de vânzări și casier. Alte 2.110 locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Oferta cuprinde posturi pentru ingineri din mai multe domenii, medici, manageri, specialiști, economiști, consilieri, experți, inspectori și referenți.
Pentru cei care vor să lucreze în afara României, angajatorii din Spațiul Economic European oferă 101 locuri de muncă prin intermediul rețelei EURES. Cele mai multe sunt în Norvegia, unde există 45 de posturi pentru lucrători în producție, în domeniul prelucrării somonului. În Republica Cehă sunt disponibile 20 de locuri pentru operatori pe linia de producție și muncitori la asamblarea echipamentelor mecanice. Olanda oferă 16 locuri de muncă pentru mecanici de camioane și inspectori veterinari, iar în Germania sunt disponibile 10 posturi pentru lucrători ajutători în podgorii.
Joburi și în Franța, Danemarca, Malta și Spania
Oferta EURES cuprinde și patru locuri de muncă în Franța pentru lucrători agricoli în livezi. În Danemarca sunt disponibile alte patru posturi, pentru mecanici de atelier și zidari. Malta oferă un loc de muncă pentru un specialist în procese operaționale pentru piața din România, iar în Spania este disponibil un post de manager de mentenanță. În total, oferta ANOFM ajunge la 34.645 de posturi în țară, la care se adaugă cele 101 locuri de muncă oferite prin EURES celor interesați să lucreze în alte state europene.