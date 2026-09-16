Peste 34.600 de locuri de muncă disponibile în România. Ce meserii se caută și unde sunt joburi în străinătate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 13:19

Peste 34.600 de locuri de muncă sunt disponibile în România, potrivit datelor ANOFM. Cele mai multe posturi sunt pentru șoferi, manipulanți de mărfuri și curieri, iar prin rețeaua EURES sunt disponibile alte 101 joburi în mai multe țări europene.

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