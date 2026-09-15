Platforma pentru angajarea muncitorilor străini, afectată de decizia instanței. Ministerul Muncii anunță că va ataca hotărârea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 19:01

Ministerul Muncii anunță că nu a primit încă decizia Curții de Apel București privind platforma WorkinRomania, utilizată pentru procedurile de angajare a muncitorilor din afara Uniunii Europene. Instituția precizează că va formula recurs după comunicarea oficială a hotărârii și că a cerut identificarea solicitărilor deja înregistrate pentru a stabili cum pot fi soluționate acestea.

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