300 de lei pe lună pentru elevii din învățământul tehnologic. Cine beneficiază de bursă în 2026-2027

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 12:33

Bursa tehnologică 2026-2027 are o valoare minimă de 300 de lei pe lună și se acordă elevilor eligibili din învățământul profesional și tehnologic. Pentru acest sprijin nu trebuie depusă cerere sau dosar, lista beneficiarilor fiind întocmită de diriginte, în funcție de condițiile prevăzute în metodologie.

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