300 de lei pe lună pentru elevii din învățământul tehnologic. Cine beneficiază de bursă în 2026-2027

Bursa tehnologică 2026-2027 are o valoare minimă de 300 de lei pe lună și se acordă elevilor eligibili din învățământul profesional și tehnologic. Pentru acest sprijin nu trebuie depusă cerere sau dosar, lista beneficiarilor fiind întocmită de diriginte, în funcție de condițiile prevăzute în metodologie.
Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi banii dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie.
În anul școlar actual, bursa tehnologică 2026-2027 rămâne la nivelul minim de 300 de lei lunar. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei.
Cine poate primi bursa tehnologică în anul școlar 2026-2027
Bursa tehnologică este destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional și sunt înscriși în specializări corespunzătoare nivelului 3 de calificare, potrivit Cadrului european și Cadrului național al calificărilor.
Schimbările au venit odată cu reorganizarea învățământului tehnic și profesional. Începând cu anul școlar 2025-2026, clasele de învățământ profesional cu durata de trei ani, care funcționau în școli profesionale și licee tehnologice, au fost reorganizate în cadrul liceelor tehnologice.
Ce condiții trebuie să îndeplinească elevii
Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.
Un elev declarat repetent nu poate primi bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Există însă și două situații în care această regulă nu se aplică.
Prima îi privește pe elevii declarați repetenți în învățământul liceal care aleg să își continue studiile în învățământul profesional, inclusiv în sistem dual. A doua situație este cea a elevilor care repetă anul din motive medicale și care își pot păstra dreptul la bursă.
Nu trebuie depusă cerere pentru bursa tehnologică
Pentru bursa tehnologică 2026-2027, elevul sau părintele nu trebuie să meargă la secretariat cu un dosar și nici să completeze o cerere.
Lista beneficiarilor este întocmită la propunerea profesorului diriginte. Acesta verifică elevii care îndeplinesc criteriile și transmite lista către secretariatul școlii în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.
Așadar, spre deosebire de alte forme de sprijin pentru care familia trebuie să aducă documente justificative, în cazul bursei tehnologice verificarea eligibilității se face direct la nivelul școlii.
Cât este bursa tehnologică în 2026-2027
Valoarea minimă a bursei este de 300 de lei pe lună pentru elevii eligibili din învățământul tehnologic de stat.
Suma poate fi însă mai mare. Consiliul de administrație al școlii poate decide suplimentarea cuantumului dacă există fonduri disponibile. Banii în plus pot veni din sumele acordate de autoritățile locale sau din alte venituri obținute legal de unitatea de învățământ.
Astfel, bursa tehnologică 2026-2027 pornește de la 300 de lei pe lună, dar valoarea efectivă poate diferi de la o unitate de învățământ la alta, în funcție de fondurile suplimentare disponibile.