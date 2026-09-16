Și-a dat casa de 280.000 de euro fiicei, dar a ajuns să o ceară înapoi. Cum s-a ajuns la această dispută dintre mamă și fiică

O femeie văduvă din Franța a ajuns în fața judecătorilor după ce relația cu fiica sa s-a deteriorat profund. În 2017, femeia îi donase acesteia casa familiei, evaluată la aproximativ 280.000 de euro, însă ulterior a solicitat revocarea donației, susținând că fiica nu i-ar mai fi respectat drepturile asupra locuinței.
Cazul reprezintă una dintre situațiile rare în care o donație poate fi anulată, deși principiul general al legislației franceze este că asemenea acte sunt irevocabile.
Mama îi donase fiicei casa din regiunea Parisului
Femeia decisese, în urmă cu mai mulți ani, să își organizeze din timp succesiunea. În 2017, ea i-a transmis fiicei dreptul de proprietate asupra casei familiei, o locuință de aproximativ 120 de metri pătrați din regiunea Parisului.
La momentul donației, imobilul era evaluat la circa 280.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de Figaro Immobilier.
Actul notarial fusese conceput astfel încât mama să își păstreze o parte din drepturile asupra locuinței. Ea beneficia de un uzufruct parțial asupra parterului, ceea ce îi permitea să continue să locuiască și să folosească acea zonă.
Fiica putea utiliza etajul și mai multe anexe ale imobilului, printre care subsolul, podul și bucătăria de la etaj.
La momentul semnării documentelor, nu exista, aparent, un conflict între cele două.
Relația dintre mamă și fiică s-a deteriorat
Situația s-a schimbat la câteva luni după donație. În urma despărțirii de partenerul său, fiica s-a mutat în partea casei asupra căreia avea drept de folosință.
Ulterior, relația dintre cele două femei s-ar fi deteriorat treptat.
Potrivit explicațiilor oferite de Coralie Daven, fost notar și fondatoarea unei platforme specializate în explicarea legislației, comportamentul fiicei ar fi devenit progresiv problematic.
Mama a reclamat că accesul său la anumite spații comune a fost restricționat. Sufrageria ar fi fost încuiată sub motivul unor lucrări de renovare, iar accesul la bucătărie ar fi fost, de asemenea, limitat.
Muzică puternică, petreceri și cheltuieli suportate de mamă
Pe lângă restricționarea accesului la anumite încăperi, femeia a acuzat-o pe fiica sa și de alte comportamente care i-ar fi afectat viața de zi cu zi.
Aceasta ar fi ascultat muzică la volum ridicat și ar fi organizat petreceri zgomotoase seara. Mama s-ar fi plâns și de faptul că luminile din spațiile comune erau lăsate aprinse pe timpul nopții.
Conflictul ar fi escaladat atunci când fiica ar fi golit anexele fără să o informeze și ar fi aruncat mai multe obiecte personale ale mamei.
În același timp, fiica ar fi încetat să mai contribuie la unele dintre cheltuielile comune ale gospodăriei, inclusiv cele pentru electricitate, încălzire și apă. În consecință, mama ar fi ajuns să suporte singură aceste costuri.
Gardul care a declanșat conflictul juridic
Unul dintre cele mai importante momente ale disputei a fost legat de bucătăria de vară.
Mama susținea că fiica i-a interzis accesul la acest spațiu și că a construit un gard în jurul său. Femeia considera că respectiva zonă era importantă pentru confortul și starea sa de bine.
În acel moment, ea a decis să apeleze la instanță.
Solicitarea sa a fost clară: revocarea donației și recuperarea dreptului deplin de proprietate asupra casei pe care o cedase fiicei în 2017.
În ce condiții poate fi revocată o donație în Franța
Deși donațiile sunt, în principiu, irevocabile, legislația franceză prevede anumite excepții.
Una dintre acestea este ingratitudinea beneficiarului donației. În anumite împrejurări, comportamentul celui care a primit bunul poate fi considerat atât de grav încât donația să fie revocată.
Printre situațiile care pot intra în această categorie se numără faptele grave, abuzurile sau insultele, punerea în pericol a vieții donatorului ori refuzul de a-i acorda ajutorul sau întreținerea necesară.
În cazul de față, instanța a apreciat că faptele reclamate de mamă depășeau nivelul unui simplu conflict familial.
Judecătorul a decis revocarea donației
Instanța a considerat relevante inclusiv îndepărtarea bunurilor personale ale mamei și restricționarea intenționată a accesului acesteia la anumite părți ale proprietății.
De asemenea, a fost avut în vedere faptul că fiica nu și-ar fi respectat obligațiile asociate situației create prin donație, inclusiv respectarea drepturilor de uzufruct ale mamei și menținerea unui comportament adecvat față de aceasta.
Mărturiile vecinilor și ale unor membri ai familiei ar fi contribuit la conturarea situației prezentate în fața instanței.
În final, judecătorul a dispus revocarea donației, iar fiica a fost obligată să restituie proprietatea. Astfel, mama a redevenit proprietara deplină a casei.
Nu orice conflict între părinți și copii poate anula o donație
Cazul nu înseamnă însă că orice ceartă de familie poate duce la pierderea unei donații.
Coralie Daven subliniază că simpla deteriorare a relației dintre părinte și copil nu este suficientă pentru a invoca ingratitudinea. Faptul că un copil nu își invită părintele de sărbători sau uită să îi transmită o urare de ziua de naștere nu reprezintă, în sine, un motiv pentru revocarea unei donații.
Este nevoie de fapte considerate suficient de grave pentru a intra în situațiile prevăzute de legislație.
Ce a decis femeia după ce și-a recuperat casa
Experiența a determinat-o pe femeie să își regândească și planificarea succesorală.
Ea a ales să întocmească un testament, însă trebuia să țină cont de regulile franceze privind rezerva succesorală. Astfel, nu putea să își excludă complet fiica de la moștenire.
În schimb, femeia a decis să lase nepoatei sale cotitatea disponibilă, reprezentând 50% din moștenire, și să îi acorde acesteia prioritate în momentul împărțirii succesiunii.
Conform planului descris în cazul prezentat, nepoata urma să îi plătească mamei sale, respectiv fiicei femeii, o compensație corespunzătoare drepturilor succesorale care i-ar fi revenit acesteia.