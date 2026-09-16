Și-a dat casa de 280.000 de euro fiicei, dar a ajuns să o ceară înapoi. Cum s-a ajuns la această dispută dintre mamă și fiică

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 17:38

O femeie văduvă din Franța a ajuns în fața judecătorilor după ce relația cu fiica sa s-a deteriorat profund. În 2017, femeia îi donase acesteia casa familiei, evaluată la aproximativ 280.000 de euro, însă ulterior a solicitat revocarea donației, susținând că fiica nu i-ar mai fi respectat drepturile asupra locuinței.

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