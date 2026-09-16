Germania înăsprește lupta împotriva terorismului jihadist. Planul în zece puncte aduce supraveghere mai strictă și pedepse mai dure

Publicat 16 sept. 2026, 14:51 Sursă Agerpres

Guvernul Germaniei pregătește un nou set de măsuri împotriva terorismului jihadist, după atacul comis în luna iulie în Berlin. Miniștrii de Interne și Justiție, Alexander Dobrindt și Stefanie Hubig, au prezentat miercuri un plan în zece puncte prin care autoritățile vor să consolideze supravegherea persoanelor considerate periculoase, să limiteze libertatea de mișcare și să înăsprească sancțiunile penale.

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