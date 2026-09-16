Germania înăsprește lupta împotriva terorismului jihadist. Planul în zece puncte aduce supraveghere mai strictă și pedepse mai dure

Guvernul Germaniei pregătește un nou set de măsuri împotriva terorismului jihadist, după atacul comis în luna iulie în Berlin. Miniștrii de Interne și Justiție, Alexander Dobrindt și Stefanie Hubig, au prezentat miercuri un plan în zece puncte prin care autoritățile vor să consolideze supravegherea persoanelor considerate periculoase, să limiteze libertatea de mișcare și să înăsprească sancțiunile penale.
Principalele elemente ale planului au fost aprobate miercuri de cabinetul german. Pachetul include, printre altele, utilizarea mai extinsă a brățărilor electronice, sancțiuni mai severe pentru anumite atacuri cu cuțite, reguli noi privind propaganda grupărilor teroriste și posibilitatea unei păstrări mai eficiente a anumitor date de comunicații.
„Obiectivul nostru acum este să consolidăm supravegherea, să restricționăm libertatea de mișcare și să impunem pedepse mai dure”, a declarat ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul justiției, Stefanie Hubig.
Brățările electronice, folosite mai mult pentru persoanele considerate periculoase
Una dintre direcțiile principale ale noului plan este întărirea supravegherii persoanelor clasificate drept potențial periculoase.
Autoritățile germane urmăresc ca persoanele despre care există riscuri de implicare în astfel de atacuri să fie monitorizate mai strict. În acest context, guvernul intenționează să recurgă mai mult la brățări electronice pentru supravegherea celor aflați în atenția autorităților.
Planul nu se limitează însă la monitorizarea suspecților. Guvernul german vrea să introducă și modificări legislative care să permită o reacție mai severă în cazul anumitor fapte violente.
Atacurile cu cuțite ar urma să fie sancționate mai sever
Un alt punct important al planului vizează atacurile cu cuțite și alte obiecte periculoase.
Potrivit măsurilor prezentate de guvern, anumite forme de vătămare corporală periculoasă comise cu cuțite ar urma să fie încadrate mai sever. Pentru situațiile în care o persoană este pusă în pericol de moarte sau există riscul unor consecințe grave asupra sănătății este prevăzută o pedeapsă minimă de un an de închisoare.
Până în prezent, astfel de atacuri erau încadrate, în funcție de circumstanțe și de urmările produse, în categorii mai puțin severe dacă nu rezultau vătămări corporale grave. Noua abordare urmărește să înăsprească răspunsul penal în cazul atacurilor considerate deosebit de periculoase.
Germania vrea acces mai eficient la datele digitale
Planul guvernului german include și măsuri privind datele digitale și comunicațiile.
Autoritățile vor să poată beneficia de o protecție mai bună a datelor relevante pentru investigații prin stocarea adreselor IP și prin colectarea și păstrarea anumitor date de conectare.
Măsura ar urma să fie aplicată atât la nivel federal, cât și, în perspectivă, de autoritățile regionale. Datele de trafic ar putea fi păstrate pentru o perioadă limitată în anumite situații în care există indicii privind comiterea unei infracțiuni sau o situație de pericol.
Ministrul german al Justiției susține de mai mult timp necesitatea păstrării adreselor IP pentru investigarea infracțiunilor comise online, argumentând că urmele digitale sunt uneori printre puținele indicii care îi pot ajuta pe anchetatori să identifice autorii.
Atacul din Berlin a accelerat adoptarea măsurilor
Noul pachet legislativ vine după atacul comis în luna iulie în Tiergarten, în centrul Berlinului, în timpul unei manifestări dedicate Christopher Street Day.
În urma atacului, o femeie a fost ucisă, iar alte 31 de persoane au fost rănite. Autoritățile germane au tratat incidentul drept un atac cu motivație islamistă.
Guvernul de la Berlin a precizat că măsurile nu sunt concepute exclusiv ca răspuns la acest incident, ci urmăresc să acopere toate formele de terorism.
Atacul a determinat însă o reevaluare a modului în care sunt monitorizate persoanele considerate periculoase și a felului în care sunt aplicate sancțiunile penale în situațiile care pot preceda un atac.
Pedepse mai dure pentru propaganda grupării Stat Islamic
Un alt capitol al planului privește propaganda organizațiilor teroriste.
Legislația germană urmează să fie consolidată în ceea ce privește distribuirea materialelor de propagandă ale grupării Stat Islamic. În acest scop, va fi extinsă infracțiunea referitoare la folosirea simbolurilor organizațiilor teroriste, astfel încât răspândirea unor asemenea materiale să poată fi sancționată mai sistematic.
Măsura face parte din strategia autorităților germane de a limita propagarea online și offline a mesajelor organizațiilor teroriste.
O nouă infracțiune pentru donațiile destinate terorismului
Guvernul german pregătește și introducerea unei noi categorii de infracțiune pentru colectarea de donații destinate unor scopuri teroriste.
Potrivit ministrului justiției, până în prezent, astfel de acțiuni nu puteau fi sancționate în toate situațiile în baza cadrului penal existent. Noua prevedere ar urma să permită pedepsirea explicită a strângerii de fonduri atunci când acestea sunt destinate susținerii activităților teroriste.
Noi reguli pentru condamnările cu suspendare
Pachetul pregătit de autoritățile germane schimbă și modul în care ar urma să fie analizate anumite condamnări cu suspendare.
În cazul deciziilor privind suspendarea executării pedepselor, instanțele vor trebui să acorde o atenție mai mare intereselor de securitate ale societății în ansamblu.
Potrivit planului, atunci când este luată în calcul aplicarea dreptului penal juvenil pentru persoane cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, instanțele vor trebui să explice în mod expres motivele pentru care aleg această variantă.
Germania pune accent și pe prevenirea radicalizării
Planul în zece puncte nu se concentrează exclusiv pe supraveghere și sancțiuni. Guvernul german include și măsuri pentru consolidarea prevenirii și dezvoltarea programelor menite să combată radicalizarea.
Autoritățile consideră prevenirea un element important în lupta împotriva intoleranței și a violenței extremiste, în special în cazul tinerilor.
„Cel mai bun lucru este să îndrumăm oamenii înapoi pe calea cea dreaptă sau să-i menținem pe calea cea dreaptă (...) Cea mai bună modalitate de a asigura securitatea populației este de a-i îndepărta pe tineri de calea extremismului”, a declarat ministrul Justiției, Stefanie Hubig.
Prin noul pachet, autoritățile germane combină măsurile de supraveghere cu modificări ale legislației penale, reguli privind datele digitale, combaterea propagandei teroriste și programe de prevenire a radicalizării.