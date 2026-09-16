Hashim Thaci, condamnat la 25 de ani de închisoare. Fostul președinte al Kosovo, vinovat pentru crime de război

Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război comise în timpul conflictului din anii '90. Tribunalul de la Haga l-a găsit vinovat pentru fapte care includ crimă, tortură, detenție ilegală și tratamente crude.
Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare după un proces desfășurat la Haga. Instanța l-a găsit responsabil penal pentru crime de război comise în perioada în care era unul dintre liderii Armatei de Eliberare a Kosovo, în timpul conflictului cu forțele sârbe din anii 1990.
Thaci, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat pentru crimă, tortură, detenție ilegală și tratamente crude. Fostul lider kosovar a negat acuzațiile pe parcursul procesului și a rămas tăcut în momentul în care judecătorul a citit verdictul și pedeapsa.
Hashim Thaci, condamnat la 25 de ani de închisoare
Judecătorii au stabilit că fostul președinte al Kosovo a avut responsabilitate pentru uciderea a 96 de oponenți politici și persoane considerate colaboratoare ale forțelor de securitate sârbe. Instanța a reținut și detenția ilegală a 385 de persoane, torturarea a 303 oameni și aplicarea unor tratamente crude în cazul a aproximativ 50 de persoane.
Potrivit tribunalului, Thaci „a participat activ la și a încurajat săvârșirea de infracțiuni”. Acuzațiile se referă la perioada războiului din Kosovo din 1998-1999, când Armata de Eliberare a Kosovo lupta împotriva forțelor sârbe.
A fost judecat alături de alți trei foști comandanți
Hashim Thaci a fost judecat împreună cu alți trei foști comandanți de rang înalt ai Armatei de Eliberare a Kosovo: Kadri Veseli, Rexhep Selimi și Jakup Krasniqi. Procurorii i-au acuzat de mai multe crime de război și crime împotriva umanității, printre care crimă, tortură și persecuție. Toți cei patru au negat acuzațiile. Procurorii ceruseră pedepse de până la 45 de ani de închisoare, iar procesul a durat aproape trei ani, conform Skynews.
Procesul lui Hashim Thaci a stârnit reacții puternice în Kosovo, unde fostul președinte și ceilalți comandanți ai UCK sunt considerați eroi de o parte importantă a populației albaneze. Mii de oameni s-au adunat la Pristina înaintea pronunțării verdictului, fluturând steaguri albaneze și cerând achitarea celor patru inculpați. Cazul rămâne unul sensibil în Kosovo, unde tribunalul de la Haga este privit cu neîncredere de o parte a populației. La finalul procesului, fostul președinte al Kosovo și-a susținut nevinovăția și a vorbit despre rolul pe care spune că l-a avut în lupta pentru independența țării.
„De-a lungul vieții mele, am fost alături de poporul kosovar, apărând libertatea, viața și demnitatea. Am fost întotdeauna ghidat de idealurile occidentale de democrație, egalitate și dreptate”, le-a spus Thaci judecătorilor în februarie.
Verdictul pronunțat la Haga îl condamnă însă pe Hashim Thaci la 25 de ani de închisoare pentru rolul său în crimele comise în timpul conflictului din Kosovo.