Hashim Thaci, condamnat la 25 de ani de închisoare. Fostul președinte al Kosovo, vinovat pentru crime de război

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 13:09

Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaci, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război comise în timpul conflictului din anii '90. Tribunalul de la Haga l-a găsit vinovat pentru fapte care includ crimă, tortură, detenție ilegală și tratamente crude.

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