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Bunică din Ucraina dezamorsează o dronă rusească cu fibră optică din câteva mișcări. Imaginile au devenit virale

Dronă dezamorsată de o bătrânică

Dronă dezamorsată de o bătrânică

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 sept. 2026, 13:24
Actualizat16 sept. 2026, 13:28

Imagini virale din Ucraina fac înconjurul lumii: o bunicuță a reușit să dezamorseze o dronă rusească cu fibră optică doar din câteva mișcări, fără să arate nici cea mai mică emoție. Clipul, filmat de o altă dronă, a fost publicat de mai multe surse oficiale ucrainene și a devenit instantaneu viral.

Potrivit portalului United24Media, drona rusească era de tip FPV (First Person View), controlată prin fibră optică, aflat în „mod de așteptare”, înaintea unui atac. Bunicuța s-a apropiat calmă, a ridicat drona și i-a scos bobina de fibră optică, neutralizând-o complet.

Anton Gerashchenko, consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei, a distribuit imaginile, declarând: „Sunt fără cuvinte. E uimitoare. Dumnezeu s-o binecuvânteze.”

Platforma NEXTA a confirmat incidentul, subliniind că femeia a întrerupt legătura de control a dronei, făcând-o inutilizabilă. Clipul a fost redistribuit masiv de United24 Media.

Variantă cu fibră optică a dronelor FPV, omniprezente pe front din 2022, pare banală la prima vedere, însă impactul ei pe linia întâi este major și se așteaptă să joace un rol esențial în ofensiva de vară a Rusiei, scrie Atlantic Council.

Așa cum sugerează numele, dronele sunt controlate prin cabluri extrem de subțiri, conectate direct la operator. Elementul decisiv: sunt complet imune la bruiajul electronic, devenit aproape universal în armatele Rusiei și Ucrainei odată cu evoluția rapidă a războiului dronelor. Datorită cablurilor care transportă date, aceste drone oferă imagini video mult mai clare și pot zbura la altitudini mai joase decât modelele wireless, dar adevărata lor forță este invulnerabilitatea la bruiaj.

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