Bunică din Ucraina dezamorsează o dronă rusească cu fibră optică din câteva mișcări. Imaginile au devenit virale

Publicat 16 sept. 2026, 13:24 Actualizat 16 sept. 2026, 13:28

Imagini virale din Ucraina fac înconjurul lumii: o bunicuță a reușit să dezamorseze o dronă rusească cu fibră optică doar din câteva mișcări, fără să arate nici cea mai mică emoție. Clipul, filmat de o altă dronă, a fost publicat de mai multe surse oficiale ucrainene și a devenit instantaneu viral.

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