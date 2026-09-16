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Extern· 1 min citire
Bunică din Ucraina dezamorsează o dronă rusească cu fibră optică din câteva mișcări. Imaginile au devenit virale
Dronă dezamorsată de o bătrânică
Publicat16 sept. 2026, 13:24
Actualizat16 sept. 2026, 13:28
Imagini virale din Ucraina fac înconjurul lumii: o bunicuță a reușit să dezamorseze o dronă rusească cu fibră optică doar din câteva mișcări, fără să arate nici cea mai mică emoție. Clipul, filmat de o altă dronă, a fost publicat de mai multe surse oficiale ucrainene și a devenit instantaneu viral.
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